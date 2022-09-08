Найти место для парковки и добраться без пробок автомобилистам стало проще

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Ежедневно на столичные улицы выезжает более трех миллионов автомобилей. Вопрос, как найти каждой машине свое место, решается на всех уровнях: как общегородском, так и в районных масштабах.

Решать эту проблему несколько лет назад Москва начала с перегруженного автотранспортом исторического центра, где места для стоянки машин выделили, но решили брать плату за парковку. Вместе с тем в столице стали активнее развивать городскую систему общественного транспорта как альтернативу личным авто. Автобусам на широких улицах и магистралях отвели выделенные полосы. Километры магистралей при этом решено было наращивать.

— Бурно развивающемуся мегаполису требуется качественная улично-дорожная сеть, — пояснил Норайр Блудян, исполнительный директор Транспортной ассоциации Московской агломерации, заведующий кафедрой автомобильных перевозок МАДИ. — Прорывным решением властей можно назвать создание хорд и рокады, которые дают больше свободы передвижения.

Другим важным направлением является развитие существующей инфраструктуры: на дорогах теперь создают полосы для велосипедистов, обустраивают стоянки для такси и автомобилей каршеринга. Появился и прокат велосипедов и электросамокатов.

Также вопрос быстрого перемещения по столице помогают решить перехватывающие парковки. Как правило, они размещаются около станций метро. Можно оставить автомобиль и спуститься в подземку, не боясь застрять в пробках. Альтернатива личному транспорту должна быть создана для разных категорий населения, иначе, как говорит эксперт, проблемы с парковками одной-двумя мерами не решить. Это должен быть комплекс действий с внедрением современных цифровых сервисов по предупреждению водителей о заторах и контролем за трафиком на дорогах.

— Кроме того, стоит помнить и о правилах парковки, не заезжать на газон, не ставить машину как попало во дворе. С уважения других начинается решение любой проблемы, — отметил руководитель экспертного центра «Пробок.Нет» Александр Шумский.