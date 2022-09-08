Из аптеки за станок

Династия Приступиных: слева направо: младшая дочь Наталья с мужем Константином Клюем, родители Елена и Анатолий Приступины, старшая дочь Анастасия, в верхнем ряду муж Анастасии - Сергей Порцев / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», посвященный людям, которые из поколения в поколение трудятся на производствах нашего города. Сегодня в гостях у «Вечерки» — семейство Приступиных со столичного тормозного завода ТРАНСМАШ.

Одно из старейших столичных предприятий в 2021 году отметило столетие. Анатолий и Елена Приступины пришли сюда более 15 лет назад, а сейчас на МТЗ ТРАНСМАШ работает чуть ли не вся их семья.

Производство всегда стабильно держалось на плаву, даже в самые сложные времена. Ведь тормозное оборудование для локомотивов и вагонов железнодорожного транспорта и метрополитена остается востребованным в любых ситуациях. ТРАНСМАШ создавал уникальные конструкторские решения, поддерживая высочайшее качество продукции. Работа на предприятии была тяжелой, но престижной, а профессионалы ценились и ценятся очень высоко. Стабильность и богатая история завода ипривлекла Анатолия Приступина, который пришел на завод вместе с супругой Еленой в 2006 году. Он устроился на должность маляра производства локомотивных приборов, а Елена — сверловщиком цеха электрооборудования.

— Раньше я работала фармацевтом в аптеке, — рассказывает Елена Николаевна. — Представляете, из аптеки — сразу за станок! Но ни разу не пожалела, что так круто жизнь изменила. Коллектив большой и дружный, многие работают по 30–40 лет. А одна из коллег уже 68 лет работает слесарем механосборочных работ цеха производства локомотивных приборов! Здесь не просто работают, а живут!

В 2017 году профессиональная деятельность Елены снова повернулась на 180 градусов — девушка стала слесарем механосборочных работ производства локомотивных приборов 3-го разряда.

Вслед за родителями карьеру на предприятии начали и дети Приступиных. В 2010 году экспедитором в коммерческий отдел завода пришла младшая дочь Наталья. К слову, ее муж Константин Клюй в 2016 году присоединился к династии жены: сначала в должности плотника строительного цеха, а в 2020 году стал водителем автомобиля транспортного цеха.

Следом за младшей сестрой устроилась и старшая, Анастасия. Она начала с должности инженера по организации и нормированию труда заготовительного производства, а сейчас — инженер коммерческого отдела. И работает рядом с Натальей, которая пять лет назад стала руководителем группы коммерческого отдела. Здесь же, на заводе, Анастасия встретила будущего мужа Сергея Порцева, который работал водителем погрузчика 3-го разряда.

— Очень здорово, что мы тут все вместе: и мама с папой, и муж, и сестра с мужем! — говорит Анастасия. — Мы очень дружная семья, даже в отпуск по путевкам от завода ездим все вместе.

Мама Елена улыбается и подтверждает:

— Знаете, многие мои подруги жалуются, что детей своих от силы раз в месяц видят, а я своих постоянно. Мы и по работе часто пересекаемся, и по возможности обедаем вместе. Кроме того, общее дело так всех сближает! Даже внуки уже про ТРАНСМАШ все знают. Когда на завод попадаешь, его невозможно вычеркнуть из жизни.

Сейчас на московском тормозном заводе разрабатывают и производят тормозное оборудование для всех типов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, моторвагонного подвижного состава, скоростных и высокоскоростных поездов и подвижного состава метрополитена.

— Сегодня специалисты предприятия выпускают более 300 наименований тормозного оборудования для железнодорожного транспорта, — рассказывает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. — С 2018 года здесь начали производство тормозных систем для грузового транспорта c цифровым управлением.

Поедем без пилота

Одной из последних инновационных разработок МТЗ ТРАНСМАШ стала система управления тормозами для электропоезда ЭС2Г «Ласточка» с уровнем автоматизации УA4. Она позволяет эксплуатировать электропоезд в беспилотном режиме, т.е. без участия локомотивной бригады.

— Ожидается, что первый такой электропоезд в скором времени появится на Московском центральном кольце, — рассказали в пресс-службе компании.

Такие нововведения помогут сократить интервалы движения между поездами, а значит, увеличить возможности для пассажироперевозок. Сейчас в стране активно продолжается подготовка нормативной базы к запуску беспилотного движения. А итоговое решение о начале эксплуатации беспилотных поездов могут принять в следующем году по результатам проведенных испытаний.

СПРАВКА

АО МТЗ ТРАНСМАШ — старейшее машиностроительное предприятие. С 1921 года завод производит тормозное оборудование для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. За годы работы были созданы, освоены и внедрены в производство многие десятки тормозных приборов, большинство из которых по техническим характеристикам, экономичности и надежности не имеют аналогов в мире.