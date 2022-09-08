Два тоннеля появятся на МСД от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Более чем наполовину готов тоннель под МКАД на южном участке Московского скоростного диаметра. В настоящее время завершено устройство временного крепления тоннеля из труб. Идет разработка грунта продольной и поперечной штольни тоннеля. Работы выполняются без остановки движения на МКАД, — сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Тоннель возводят от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра. Его длина составит 102 метра. Кроме этого, проектом предусматривается строительство четырех эстакад, тоннеля под Симферопольским шоссе, одного моста, двух надземных пешеходных переходов в районе жилой застройки Южная Битца и ТЭЦ-26, два подземных пешеходных перехода в районе поселка Битца и ЖК «Бутово Парк 1а». Всего здесь предусмотрено к строительству 11 километров дорог.

— Тоннель, который пройдет под Симферопольским шоссе, обеспечит свободное движение автотранспорта по хорде без создания стесненного движения», — отметил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Южный участок МСД (Юго-Восточная хорда) пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов и соединит между собой четыре округа столицы: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, а также 22 района: Нижегородский, Лефортово, Перово, Рязанский, Соколиная гора, Печатники, Южнопортовый, Текстильщики, Нагатинский Затон, Курьяново, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Чертаново Северное, Северное Бутово, Южное Бутово, Даниловский, Нагатино-Садовники с населением около 2,5 млн человек.

— Мэром Москвы С. С. Собяниным поставлена задача — в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей, — дополнил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.