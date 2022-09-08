Участники «Московского долголетия» рассказали о совместной работе с известными художниками

Фото: Творческий фестиваль «Московского долголетия»

В рамках Творческого фестиваля «Московского долголетия» в Центре Гиляровского открыто пять творческих лабораторий — «Мастерская художников». В них под руководством пяти известных российских художников 77 москвичей старшего поколения работают над созданием арт–произведений — картин, скульптур и коллажей.

В рамках творческого проекта «Мастерская художников» создано пять творческих лабораторий, наставниками которых стали дизайнер, член Союза художников России, куратор в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, входит в ТОП100 признанных авторов по версии InArt Андрей Люблинский; художник, основоположник творческого объединения «Наша утопия» и направления «Перкинизм», участник крупных фестивалей, премий и выставок Вова Перкин; скульптор и художник Сергей Шеховцов; художник, соорганизатор центра «Красный» Ирина Петракова, член Творческого союза художников России, секция «Новейшие течения» Дарья Коновалова-Инфанте.

Результатом творческого тандема станет арт-выставка в Центре Гиляровского. Сейчас в каждой лаборатории идет работа над созданием экспонатов и художественных работ.

Большинство участников арт-проекта «Мастерская художников» впервые взяли кисти в руки уже в зрелом возрасте, а работа в творческой лаборатории стала для них первым опытом создания объектов современного искусства.

Участница Светлана Фильсова попала в лабораторию к Вове Перкину, где они создают автопортреты, которые станут частью мира художника «Наша Утопия».

— У большинства из нас есть устоявшиеся представления о творчестве, а здесь в мастерской Вовы я смога по-новому взглянуть на современное искусство. Нам было предложено создать автопортреты для проекта Перкина «Наша утопия». Сначала я была насторожена и даже где-то внутренне себя переламывала, поскольку это был абсолютно другой стиль, не такой в котором я привыкла рисовать. Но сейчас я наслаждаюсь процессом, и получаю вдохновение от работы, — говорит Светлана.

Также она отметила, что теперь больше стала интересоваться современным искусством и это даже помогает во взаимоотношениях с внуками.

— Мы не можем закрыться от современных тенденций. Я вижу, что сейчас мои внуки смотрят мультики, читают книги, играют в игры, где абсолютно другая подача картинок, нежели в моем детстве. И можно бездумно критиковать это, но я больше придерживаюсь мнения, что каждое поколение окружает определенный визуальный ряд и нам необходимо интересоваться современным искусством, чтобы лучше понимать и взаимодействовать с нашими детьми и внуками, — отмечает участница.

В лаборатории Вовы Перкина долголеты создадут ряд работ, на которых отразят себя через призму своих увлечений.

В лаборатории Андрея Люблинского горожане старшего поколения создают пейзажи Москвы в технике коллаж. Участница Ирина Воронцова рассказала, что каждый отобразит на картине свое любимое место в столице.

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— С Андреем Люблинским мы делаем городской пейзаж в стиле аппликации – нужно из разноцветной бумаги создать картину. Мне очень понравилась эта техника, поскольку она дает возможность поработать с цветом, увидеть глубину пейзажа, — говорит Ирина Воронцова.

Женщина также отметила, что благодаря новому опыту нашла вдохновение для будущих работ и уже планирует нарисовать пейзаж в масле.

Вдохновилась от работы в «Мастерской художников» и участница Марина Куртеева, которая попала в группу Дарьи Коноваловой-Инфанте, где работают в художественной теме взаимодействия предмета и его тени, которая представляет не тот объект, от которого она отбрасывается.

Марина Куртеева рассказала, что получает большое удовольствие от процесса создания картин в новой технике. У женщины уже появились идеи для следующих работ, которые она уже будет делать самостоятельно и планирует поделиться новыми знаниями с друзьями по художественной студии.

Скульптуры из пенопласта делают в мастерской Сергея Шеховцова. Большинство участников его группы занимаются живописью в «Московском долголетии» и впервые попробовали себя в роли скульпторов. Татьяна Гусарова рассказала, что открыта к экспериментам и всегда интересовалась современным искусством.

— Мне интересно современное искусство, хоть я и не все понимаю, но думаю, что у каждого творческого человека есть свое виденье и позитивно отношусь к любым способам самовыражения художников. То, что нам предложил Сергей, меня заинтересовало и очень любопытно, что выйдет в итоге, — говорит Татьяна Гусарова.

Участница Нина Мартынова начала рисовать только в этом году на занятиях «Московского долголетия», и хотя у нее мало опыта, решила попробовать себя в современном искусстве. Женщина занимается в группе Ирины Петраковой, где создают коллажи о Москве. Для этого они используют различные вырезки из газет и журналов. Кроме того, участники попробовали себя в роли фотографов. Одно из занятий прошло в городе, где участники сделали снимки улиц и пейзажей, а также жителей столицы.

— Я только начала учиться рисовать, и, честно говоря, хотела попасть в мастерскую к классическому художнику, но оказалась у Ирины. Раньше я ничего подобного не делала и мне очень нравится. Моя работа – это собирательный образ Москвы. Кроме того, я никогда не интересовалась современным искусством, а сейчас уже планирую посетить несколько выставок, — говорит Нина Мартынова.

СПРАВКА

Посмотреть расписание и записаться на занятия «Московского долголетия» можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».