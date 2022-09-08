Создаем пространство для жизни: в Зеленоградском округе столицы по программе реновации планируется расселить 34 ветхих дома

Андрей Кобцев у новой школы 1557 / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Одним из самых молодых, уютных и зеленых округов столицы по праву считается Зеленоградский административный округ. Сегодня он активно обновляется: здесь реализуется программа реновации, а рядом возводятся социальные объекты и дороги. О том, как развивается ЗелАО, рассказывает «Вечерняя Москва».

Уникальность Зеленограда обусловлена его географическим положением: этот округ — самый крупный эксклав Москвы.

Наземный спутник

Эксклав — часть территории, отделенная от основной части географически. Практически со всех сторон Зеленоград окружен территорией города Солнечногорска, за исключением небольшого участка на юго-востоке, где Зеленоград граничит с Химками. Решение о создании Зеленограда было принято 3 марта 1958 года.

В то время советские архитекторы планировали создать вокруг столицы сразу несколько городов-спутников, однако в итоге был реализован только проект Зеленограда. Для его строительства был отдан участок площадью 1128 гектаров между Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой.

Город строили не на пустом месте — помимо лесных массивов на земельном участке, выделенном под строительство, располагались деревни Матушкино и Савелки. Сейчас их имена носят два из пяти районов Зеленограда.

Первый главный архитектор Зеленограда Игорь Рожин сделал ставку на сооружение быстровозводимых четырехэтажек из тонкостенных кассетных панелей. Есть в районе и пятиэтажные дома второго периода индустриального домостроения.

Первые переезды

Многие старые дома, возведенные в тот период, сейчас находятся в довольно плачевном состоянии. В 2017 году в столице прошло голосование жителей о включении таких строений в программу реновации — по его итогам в ЗелАО в нее вошло 34 здания. В них проживают порядка семи тысяч человек.

И сегодня 800 жителей уже получили новые квартиры в домах на Георгиевском проспекте, корпуса 1934 и 1935, и на Солнечной аллее, корпус 934. Пять домов, где они ранее проживали, полностью расселены, четыре из них демонтированы.

Своими впечатлениями о новой квартире делится Леонид Николаевич Кудряшов, который переехал чуть более года назад в новую квартиру на Георгиевском проспекте, 1935, из дома на Заводской улице, 12а.

— Новый дом расположен в семи-восьми минутах ходьбы от старого, — рассказывает Леонид Николаевич. — Своей новой квартирой я очень доволен. Самое главное — она гораздо просторнее той, что у меня была. Раньше у меня был совместный санузел, и большой проблемой было разместить стиральную машинку. Теперь же она отлично помещается в отдельной ванной комнате, и даже место для шкафчика есть. Больше стала и кухня. Ничего в квартире пока менять не стал, отделка меня полностью устраивает.

Построена и готовится к заселению еще одна новостройка, на Георгиевском проспекте, корпус 1936. Здание с яркими фасадами органично вписалось в комплекс из двух ранее возведенных домов. Фасады сделали вентилируемыми, а цветовые акценты расставлены с использованием белых, серых, цинково-желтых и бежево-красных фиброцементных плит. Первый этаж облицован кирпичом темно-серого цвета. Для создания единого облика здания на фасадах установили металлические корзины для кондиционеров.

В доме расположено 240 квартир: 51 однокомнатная, 157 двухкомнатных и 32 трехкомнатные. Пять квартир оборудовали для маломобильных жильцов: в них увеличили ширину проходов и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

Корпус 1934 на Георгиевском проспекте построен по реновации / Фото: Фонд реновации

По единому стандарту

Во всех квартирах выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации. Рядом с новостройкой обустроили обширную зеленую зону, установили детскую и спортивную площадки, высадили газоны и деревья.

— До конца текущего года планируем ввести в эксплуатацию еще две новостройки на Солнечной аллее, корпуса 935 и 936, — рассказывает руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Всего в ЗелАО по программе реновации новые квартиры получат 7,1 тысячи человек из 34 ветхих жилых домов. С учетом полностью расселенных домов, в округе остается еще 29 зданий, которые планируется расселить.

Возводим школы шаговой доступности

Но программа реновации — это не только строительство жилья. Не забыли и о строительстве социальных объектов. По программе в округе построят семь социальных объектов: административное здание, три объекта образования, по одному объекту культуры, спорта и здравоохранения.

К 1 сентября в районе Савелки, корпус 344А, достроено новое здание школы № 1557 на 300 мест. Фасады облицованы алюминиевыми панелями серого цвета, а яркими акцентами служат эмблемы химических элементов, разноцветные горизонтальные полосы и имя выдающегося советского ученого-физика, нобелевского лауреата Петра Капицы: в его честь назван образовательный комплекс, куда войдет и новая школа.

В здании будут обучаться школьники 5–8-х классов. Образовательное учреждение построено в соответствии с современными требованиями. Здесь есть, кроме обычных, универсальные кабинеты с трансформируемыми перегородками. Каждый класс оснащен автоматической системой кондиционирования.

В распоряжении учеников — спортивный зал, библиотека с медиатекой, актовый зал с эстрадой на 180 мест. На втором и третьем этажах школы находятся индивидуальные запирающиеся ящики для учащихся, где они могут хранить свои личные вещи.

Комфортные условия созданы и для персонала: помимо классической учительской, в здании есть коворкинг, где учителя могут отдыхать и готовиться к занятиям.

Не забыли и о физической подготовке: на территории школы предусмотрели спортивные площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, бадминтона, площадку с теннисными столами и даже легкоатлетическую беговую дорожку с ямой для прыжков в длину.

— Всего с 2010 года, с учетом этой школы, на территории Зеленограда Департаментом строительства построено семь образовательных учреждений на 2400 мест: три детских сада, две школы, один учебный корпус и один блок начальных классов, — говорит руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проект спорткомплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Зеленограда / Фото: Департамента строительства города Москвы

Движение к здоровью

В округе появляется все больше спортивных учреждений, где жители могут поддерживать физическую форму. В этом году в микрорайоне 9 у площади Колумба достроят спорткомплекс для спортшколы № 112 «Спутник» Москомспорта.

Фасад ФОКа уже украшает ажурная надпись — «Спутник Арена». Как сообщили в столичном Департаменте строительства, на территории спорткомплекса в ходе реконструкции неиспользуемого объекта организовано открытое футбольное поле с инфраструктурой и трибунами на 146 мест, размером 105 на 68 метров с искусственным покрытием, четырехполосная круговая беговая дорожка на 400 метров, совмещенная с прямой беговой дорожкой, а также секторы для прыжковых дисциплин.

Весь второй этаж ФОКа будет занят бассейном 25 на 16 метров на шесть дорожек, одну из которых приспособят для маломобильных посетителей. Также проектом предусмотрены универсальный зал, тренажерный зал и зал сухого плавания. Третий этаж и отдельные зоны на первом и втором этажах выделены для административного персонала. По завершении строительства у спортшколы появится современное оборудованное пространство для тренировок. На текущий момент объект станет первым для Зеленограда оборудованным легкоатлетическим ядром спорткластером, который, что немаловажно, гармонично вписывается в окружающую среду.

КСТАТИ

Зеленоград — единственный административный округ Москвы, на месте которого проходила передовая линия фронта и велись боевые действия. На зеленоградской земле случилось одно из ключевых событий Великой Отечественной войны — Битва за Москву. Панфиловский проспект, который соединяет железную дорогу и Ленинградское шоссе, — символ линии фронта, разделившей немецкие и советские войска.

ФАКТ

В постановлении Совета Министров СССР № 248 говорится: «в целях рассредоточения населения города Москвы» в 1959– 1963 годах в «пригородной зоне Москвы, в районе станции Крюково Октябрьской железной дороги» построить «новый город с населением 65 тысяч человек». Строительство начали в 1960 году. В 1965 году Зеленоград получил статус города, а в 1968 году — района Москвы.