Комфортные пересадки на все виды транспорта

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Помимо возведения социальной инфраструктуры, важным вопросом является и транспортная доступность Зеленограда. О том, как идет строительство дорожнотранспортной инфраструктуры в ЗелАО, рассказывает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В 2016 году на 41-м километре Ленинградского шоссе на въезде в Зеленоград открылась новая развязка, существенно улучшившая транспортную ситуацию. Этот важный инфраструктурный объект был крайне необходим. Также был возведен четырехполосный тоннель под Ленинградским шоссе длиной около 80 метров, построен подземный пешеходный переход и реконструирован существующий через Панфиловский проспект.

Проезжую часть Ленинградки над тоннелем расширили до четырех полос в каждом направлении движения. Эту развязку жители Зеленограда ждали не один десяток лет. Ранее для того, чтобы повернуть в Зеленоград, приходилось стоять в пробке, которая постоянно образовывалась на перекрестке, так как светофор переключался быстро, а Ленинградка в этом месте узкая — по две полосы в каждую сторону.

Кроме того, идет подготовка к строительству остановочного пункта Крюково высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Здесь появятся пассажирский вестибюль со сходами на пассажирские платформы и две новые пассажирские платформы.

В следующем году планируется завершить реконструкцию остановочного пункта «Крюково» Октябрьской железной дороги (МЦД-3). В рамках проекта предусмотрено строительство надземного пассажирского вестибюля со сходами на пассажирские платформы, трех новых пассажирских платформ с навесами от атмосферных осадков, реконструкция существующего транзитного подземного перехода и выходов к перспективным остановкам общественного транспорта на путепроводе Панфиловского проспекта.

Важно, что реконструкция остановочного пункта Крюково позволит обеспечить пересадку на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». У жителей города Зеленограда появится обновленная пассажирская транспортная инфраструктура и возможность сделать комфортную пересадку на наземный городской пассажирский транспорт. От транзитных транспортных потоков будут разгружены Ленинградское шоссе и прилегающая улично-дорожная сеть.