«Газпром нефть» увеличит переработку нефти до рекордных 41 миллиона тонн

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«Газпром нефть» планирует в 2022 году увеличить нефтепереработку в России на 7 процентов к допандемийному 2019 году, до рекордных свыше 41 миллиона тонн, сообщил директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников.

— Мы планируем по итогам 2022 года выйти на рекордный объем нефтепереработки на российских нефтеперерабатывающих заводах компании — более 41 миллиона тонн. Это на 7 процентов выше уровня допандемийного 2019 года. Необходимую рынку динамику роста обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс «Евро+» Московского НПЗ и комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ, — рассказал Ведерников. Он подтвердил, что планы по модернизации всех российских нефтеперерабатывающих активов сохраняются.

В первом полугодии показатель переработки вырос на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил Олег Ведерников. Наибольший вклад в динамику роста внесли омский и московский заводы.

Что касается Московского НПЗ, то в первом полугодии переработка нефти на нем составила 5,9 миллиона тонн, что почти на 3 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года, подтвердил генеральный директор предприятия Виталий Зубер.