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Пригласили к диалогу

Никита Кузьмин
Общество
Пригласили к диалогу
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

7 сентября в столице состоялась межрелигиозная конференция «Милосердие в России».

В ней приняли участие представители религиозных объединений, органов власти, молодежных организаций, эксперты из научного сообщества и общественные деятели. Вместе они обсудили существующие сейчас проблемы в области благотворительности и какими путями возможно их решить. Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам межрелигиозного и межнационального согласия.

— Одной из основных задач конференции является установление диалога между представителями различных культур и религий, — сообщили в столичном Департаменте национальной политики и межрегиональных связей.

Благотворительность Милосердие Россия Конференции
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