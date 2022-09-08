Пригласили к диалогу

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

7 сентября в столице состоялась межрелигиозная конференция «Милосердие в России».

В ней приняли участие представители религиозных объединений, органов власти, молодежных организаций, эксперты из научного сообщества и общественные деятели. Вместе они обсудили существующие сейчас проблемы в области благотворительности и какими путями возможно их решить. Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам межрелигиозного и межнационального согласия.

— Одной из основных задач конференции является установление диалога между представителями различных культур и религий, — сообщили в столичном Департаменте национальной политики и межрегиональных связей.