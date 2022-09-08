Снимки, заставляющие задуматься

Виктор Черемухин на открытии выставки «Экстремизму — НЕТ!» / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

В Москве открылась фотовыставка «Экстремизму — НЕТ!». Экспозиция создана в рамках проекта «Терроризм — угроза цивилизации». Приурочена она ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

На выставке можно увидеть 150 документальных снимков из разных регионов мира. Сделаны они как профессиональными военкорами, так и случайными свидетелями событий.

— Конечно, мы приветствуем любого зрителя, но молодежь — в первую очередь, — рассказал «Вечерке» председатель комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы А лександр Бердников. — Молодые люди должны знать о таких явлениях, чтобы они воспитали в себе отторжение от идей нацизма, неофашизма, межнациональной розни, ксенофобии и русофобии, которые, к сожалению, мы наблюдаем.

Все представленные на выставке фотоработы распределены по четырем разделам, начиная с теракта в Беслане. Один из разделов посвящен Украине.

Выставка открыта до 16 сентября в Московском доме национальностей, а с 17 сентября по 12 октября она продолжит свою работу в одном из московских вузов.

Также в День солидарности в борьбе с терроризмом прошло мероприятие в память о погибших во время теракта в Беслане. После минуты молчания сотни людей возложили цветы, воду и игрушки к памятнику жертвам теракта и состоялась панихида на Аланском подворье.