«Благодарен судьбе, что родился в Дагестане»: Иосиф Пригожин — о традициях и характере тех, кто вырос на Кавказе

Фото: АГН Москва

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин переехал из Махачкалы в Москву в 16-летнем возрасте. Он всегда с теплотой вспоминает о своей малой родине.

— Иосиф, расскажите о детских годах и родителях.

— Моя мама — горская еврейка, папа — коренной москвич. Я родился в обычной рабочей семье. Папа был фотографом и грузчиком, а мама трудилась в медицинском институте, где профессором был пятикратный олимпийский чемпион мира по вольной борьбе Али Алиев. Мама работала под его руководством.

Я, кстати, спорт тоже очень любил. Увлекался вольной борьбой, перепробовал и другие виды спорта. Еще занимался музыкой как самоучка — играл на свадьбах на барабанах. Деньги начал зарабатывать в 12 лет. Трудился и парикмахером. Рос парнем активным и инициативным в замечательной среде. Мы отмечали все традиционные праздники.

— Желание вернуться в детство наверняка когда-нибудь возникало?

— Конечно. Хотел бы встретиться с семьей, чтобы посмотреть на все уже недетскими глазами. Вообще, я бабушкин ребенок. Для меня ее дом был святым, в нем я проводил в детстве очень много времени. Бабушка была очень мудрой. Осталось в памяти, как она собственноручно изготовила лангетку и установила ее, когда я сломал руку. После смерти бабушки в 1985 году я покинул Махачкалу, для меня дом стал пустым, не мог уже там находиться. А сейчас мой дом в Москве.

— Известно, что в Дагестане особое внимание уделяется взаимоотношениям родителей и детей, нравственно-эстетическому воспитанию. Вам это нравилось?

— Да. Семья и дом у нас всегда на первом месте. И я благодарен судьбе, что родился в Дагестане, потому что воспитан в правильной среде. Знаю, что такое понятие чести, совести, кавказское гостеприимство. И благодарен тому времени и тем обстоятельствам, в которых оказался. Приехал в Москву с определенными моральными устоями и качествами. Я научился уважать старших. Это одна из лучших традиций народов Кавказа. Например, когда люди старшего поколения входят в помещение, младшие встают, и мы не можем положить ногу на ногу. Я этого тоже всегда придерживаюсь.

Однажды я своими глазами видел на одном из мероприятий у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — когда зашли его дядя и мама, он, несмотря на то, что является большим руководителем, встал, опустил глаза и покорно встретил старших. Тем самым проявил уважение к ним своим отношением. Это служит примером для других поколений. Говорит опять же о воспитанности.

Фото: АГН Москва

— У вас ведь принято и к родителям обращаться на «вы»?

— Да. Это обеспечивает определенную субординацию, дистанцию. И нельзя ругаться матом. В нашей семье я никогда не слышал подобных вещей. Еще женщины ходят с покрытой головой. Девочек готовят с детства к материнству, учат быть покорными, уважать родителей и своего будущего мужчину.

Представительница слабого пола — хранительница очага, а не бизнес-леди. Хотя в отдельных случаях бывают талантливые женщины-руководители, которые способны управлять и мужчинами в том числе. Но это не мешает им быть хорошими матерями, дочерьми и женами.

— Какое качество хотели бы выделить у выходцев из Дагестана?

— Искренность. И если мы чтото делаем, то с полной отдачей. Еще нас с детства воспитывают с уважением относиться ко всем религиям. В Махачкале жили и иудеи, и христиане, и мусульмане. У нас в целом многонациональная страна. Раньше все жили одной большой семьей, и мне такой подход по душе.

— На ваш взгляд, в Москве, где проживают более 160 народов, есть возможность сохранять традиции?

— Да. Например, мой друг-чеченец недавно женил своего сына. Люди, живущие в Москве, праздновали свадьбу по традициям своего народа, несмотря на то, что находились не у себя дома, в горах.

— Приходилось ли вам принимать участие в национальных праздниках?

— Конечно. Выступал и на различных торжествах. Чаще всего опять же на свадьбах, где собиралось по 1000 человек. Причем все угощения всегда готовили сами. И за стол мы не садимся, пока раввин не прочитает молитву. Я люблю многие наши блюда: курзе, чуду, хинкал, тара, которую недавно научилась готовить моя супруга Валерия. Это крапива, растет она в горах, ее перемешивают с мясом и рисом. Вкусно и полезно.

— А национальные песни слушаете?

— Конечно. Я за сохранение культурных ценностей. Восточная музыка может показаться для русского человека однообразной. Как говорит Валерия, «что вижу, то пою». Она популярна среди определенного народа. Это генетический код восприятия музыки. Ее надо прочувствовать. Были у нас и знаменитые артисты. Например, Зейнаб Ханларова — народная артистка Азербайджана и СССР.

В Дагестане популярна и армянская, и азербайджанская, и чеченская музыка. Я любил слушать ансамбль «АССА» и смотреть выступления коллектива «Лезгинка», который ездил по всему миру. Кстати, лезгинка считается традиционным танцем народов Кавказа. Без нее не обходится ни одна кавказская свадьба. Нас всех учили ее танцевать. Я тоже умел.

ДОСЬЕ

Иосиф Пригожин родился 2 апреля 1969 года в Махачкале. Российский музыкальный продюсер, лауреат премий «Овация» как «Лучший продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В 2000 году окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского по специальности «театровед-менеджер». Начиная с 1987 года стал работать турменеджером концертных программ.