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Гостям сварили две тонны каши

Альфия Камилова
Общество
Гостям сварили две тонны каши
Приготовление на фестивале рекордных двух тонн каши по рецепту 1147 года / Фото: ТАСС

Русскую кухню трудно представить без каши. Гостей фестиваля «Русское поле» угощали ячневой «Московской Долгоруковской», приготовленной в честь 875–летия Москвы по рецепту года ее основания, 1147–му.

На гастрономической площадке фестиваля многолюдно с утра. Шеф-повара в высоких белоснежных колпаках, вооружившись черпаками на длинных деревянных ручках, помешивают кашу в огромной кастрюле на 4,5 тысячи литров.

— Эта кастрюля — самая большая в мире, ее специально доставили из Турции, — рассказывает президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев. — Для приготовления каши мы взяли 1000 литров воды (53 бутыли), 450 килограммов ячневой крупы, 80 килограммов сливочного масла, 95 литров молока и 310 литров сливок! А еще добавили 70 килограммов меда и 15 килограммов соли, по два килограмма ягод и специй — для аромата. Правда, во времена Юрия Долгорукова бадьян, тимьян, орегано и корица не использовались — и это единственное, что отличает нашу кашу от блюда 1147 года.

По словам Валентина, на Руси и бедные, и богатые говорили: «Каша — мать наша», ни один праздник или застолье не обходились без этого традиционного русского блюда. Даже на свадьбе на стол торжественно ставили сразу три вида: пшенную, ячменную, а с ХVII века и гречневую. А рисовая каша появилась в России еще позже, в ХVIII веке.

— Рецепт «Московской Долгоруковской» мы искали в исторических документах, летописях, — поясняет Валентин. — Конечно, кашу с маслом, медом и сливками во времена, когда появился этот рецепт, могли себе позволить только люди с достатком.

На фестивале же каша, а ее получилось ровно 2022 килограмма, досталась всем желающим и каждому из них пришлась по вкусу.

— Не люблю каши, но эта — просто огонь! — признается один из дегустаторов, 17-летний Даниил Мошин. — Никогда не ел ничего подобного!

Рекорд «Самой большой в мире ячневой каши «Московская Долгоруковская» вошел в Международный реестр достижений и рекордов «Достояние нации» и пополнил копилку рекордов «Русского поля».

К слову, такое угощение хоть и придумано почти девять веков назад, но вполне вписывается в рацион современных сторонников здорового образа жизни.

— Ячневая крупа (это нешлифованные частички ядра ячменя) подходит даже тем, кто следит за фигурой, — рассказала диетолог Валерия Зверева, к которой мы обратились за комментарием после фестиваля. — Ценность вареной ячневой каши — 76 ккал, она содержит витамины А, В, D, E, PP, микроэлементы и много клетчатки. Ячневая каша способствует выведению из организма токсинов, очищению желудочно-кишечного тракта. О ее пользе знают многие люди, ведущие здоровый образ жизни. Но есть ее нужно не чаще двух раз в неделю.

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