Здесь оживает история: гости «Русского поля» совершили путешествие в прошлые столетия

Евгению Бондаренко давно интересна историческая реконструкция, и он рад познакомить горожан с частью истории нашей страны, потому на «Русском поле» предстал в образе стрельца приказа / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В этом году Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» посетили свыше 150 тысяч человек.

На праздник приехали свыше двух тысяч участников из 49 регионов страны, каждая делегация рассказывала гостям фестиваля о родном крае, о его традициях, легендах, обычаях и делилась секретами ремесел. Народный мастер из Коми Алексей Гаврилов привез на ярмарку ковши в виде лебедей, чаши, подносы из осины, липы и капа и другие изделия из дерева.

— Кап — это нарост на дереве с деформированными или хаотичными направлениями роста волокон древесины. Работать с таким материалом очень сложно, но он легкий и долговечный, — открывает профессиональные секреты Алексей Гаврилов. — Такая чаша послужит еще вашим внукам!

Манит ярмарка изделиями из глины и бересты, текстильными куклами, расписной посудой, оберегами да авторскими украшениями. Мастера с удовольствием рассказывают и показывают свои умения, проводят мастер-классы, но хочется увидеть все площадки. На «Модном дворе» девушки в необычных платьях и удивительных головных уборах, украшенных рогами и розами, стразами и жемчугом, вышагивают по импровизированному подиуму. На некоторых платьях изображена художница Фрида Кало.

— Мне кажется, что у Фриды была широкая русская душа, — делится своим видением автор коллекции художник по костюмам из подмосковной Ивантеевки Светлана Осьпищева. — И ей бы очень пошел русский народный костюм, в котором нет ни одной лишней детали. А еще я хочу удивить всех коллекцией «Ряженые».

Удивить удалось, коллекция заняла первое место. А на другой площадке готовится к выступлению «Пятый стрелецкий Андрея Афанасьева приказ». Многодетный отец (в обычной жизни менеджер коммерческого отдела в сфере экологии, а сегодня стрелец приказа) Евгений Бондаренко давно увлекается реконструкцией и мечтает, что его дети тоже заинтересуются этим способом оживлять историю. А уж с костюмом он поможет.

— Самое важное в костюме — это кафтан, стоимость его примерно 10 тысяч рублей, стальная кираса около 15 тысяч. А еще нужны кожаные пояс и сапоги...

Участница фестиваля Анастасия Обухова встречает гостей мероприятия в русском национальном костюме / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ну и без шпаги не обойтись, которая обойдется в 25–30 тысяч рублей. В общей сложности придется выложить порядка 150 тысяч рублей, — описывает стрелецкое обмундирование Евгений. — Еще дороже это увлечение обходится тем, кто выезжает на лошадях. Зато какое получаешь удовольствие от того, что люди могут увидеть часть истории страны! Залпы орудий, строгий шаг защитников земли русской.

Зрители спешат рассмотреть костюмы и оружие разных периодов поближе.

— Сегодня мы представляем эпоху Северной войны, которую Петр выиграл у шведов, — поясняет москвич Роман Ковалев-Серебряков, показывая модели старинного оружия.

На «Русском поле» каждый находит занятие по душе. За одним столом расписывают тарелки, за другим мастерят свистульки. Женщины учатся доить корову, дети играют в лапту, примеряют лапти. А отправившись на зов мелодии, гости фестиваля стекаются к центральной сцене, где выступают артисты из разных регионов России и стран.

— Наш ансамбль «Полесские з ори» сущес твует 46 лет, — говорит участник из Белоруссии Константин А лександров. — Но я на фестивале впервые и трудно не вспомнить слова классика: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»

Как рассказал руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, фестиваль проводится с 2012 года, и за это время он подарил нам немало памятных моментов.

— В 2015 году волонтеры построили и передали в дар православному приходу обыденный (построенный за один день, — «МВ») храм. В 2017 году гвоздем программы стали фейерверки «Потешные огни России, — перечисляет некоторые из них Виталий Иванович. — В 2019 году фестиваль удивил рекордами: «Самое большое граффити», «Самый большой оркестр», «Самый большой шадринский пряник».

И этот, XI фестиваль, тоже надолго запомнится гостям.

ЦИФРА

12 миллионов человек посмотрели прямую трансляцию фестиваля «Русское поле». В числе зрителей были люди из 81 страны.