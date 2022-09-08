Осенние угощения

Президент России Владимир Путин и председатель правительства республики Тыва Шолбан Кара-оол (слева направо) во время встречи в Кызыле / Фото: РИА Новости

Уже в сентябре этнографическая олимпиада «Москва — столица многонациональной России» начнет в вузах столицы свой осенний сезон. А до его старта проверить знания традиций и истории разных народов можно с помощью нашей рубрики, которую мы ведем вместе с этнологом, доктором исторических наук, членом Совета директоров центра «Этносфера» Анной Шевцовой.

— Как называется главный осенний праздник чувашей, посвященный сбору урожая?

— Это один из самых торжественных и знаковых сезонных праздников в жизни чувашского народа — Чуклеме. К празднику хозяйка варила пиво из нового солода — этот трудоемкий процесс занимал две недели. Накануне праздника она ставила тесто и пекла хлеб, а хозяин созывал в гости всю деревню. Праздник сопровождался молитвами, песнями и дегустацией блюд из муки нового урожая. В этот день землю благодарили за урожай, освящали его жертвоприношением духам природы и усопшим предкам, угощали всех сородичей.

— Традиционная кухня Тувы может удивить любого гурмана. Какая пища почиталась тувинцами особо?

— Особое место в рационе тувинцев всегда занимала «белая пища» («ак чем») — все блюда из молока. Как и у других кочевников Азии, у них есть свои молочные продукты. Кисломолочный напиток хойтпак и его разновидность — тарак — изготавливают с помощью закваски хоренги. Лакомством считаются охлажденные молочные пенки, ореме, полученные длительным кипячением молока на слабом огне. Даже во время праздников, проводов или встреч по тувинским обычаям гостям первым делом подносилось молоко.