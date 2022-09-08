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Выходной в корейском стиле

Вера Журавлева
Общество
Выходной в корейском стиле
Фото: MOS.RU

На ВДНХ 17 сентября соберет гостей «Чусок — фестиваль дружбы». Он познакомит москвичей с корейской культурой.

Программа одного из главных праздников корейцев продлится в павильоне «Казахстан» и на площади перед ним с 11:00 до 21:00.

— Представители корейских организаций Москвы и разных регионов России расскажут о культуре, искусстве, традициях и современной жизни Кореи, — сообщили организаторы.

В течение всего дня будут доступны несколько выставок.

На торжественном открытии (с 12:00 до 13:00) зрители увидят шоу корейских барабанщиков. В 13:00 стартует большая концертная программа. Гостей также ждут мастер-классы, в том числе по квиллингу, каллиграфии и единоборствам, подвижные игры для детей и ярмарка. На фудкорте можно будет отведать блюда корейской кухни и узбекский плов. А в фотозоне — примерить корейский костюм ханбок.

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