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Веселый Шумбрат отметим всей семьей

Никита Миронов
Общество
Веселый Шумбрат отметим всей семьей
Фото: Shutterstock

В субботу, 24 сентября, в парке «Кузьминки» пройдет национальный мордовский праздник Шумбрат.

В переводе с мордовского «шумбрат» одновременно означает приветствие, пожелание здоровья и добра.

— В Москве мы отмечаем массово этот праздник с 2012 года, и каждый раз на него приходит все больше людей, — рассказывает директор Центра мордовской культуры постпредства Мордовии Лидия Круглова.

Праздничная программа начнется в 12:00.

— Будет много гармонистов, ярких национальных костюмов, песен, танцев и всяческого веселья, — делится планами Лидия Виссарионовна.

Пройдет много мастер-классов, например, по изготовлению национальной игрушки. Также можно будет купить сувениры. В том числе — оригинальные женские украшения. А еще ожидаются мордовские народные игры, такие как соревнования по стрельбе из лука, метанию топора, и другие развлечения.

— Все желающие смогут купить фермерскую продукцию, в том числе колбасы, сыры и сладости, — обещает Лидия Круглова. — Вообще праздник ожидается большим, веселым и семейным. Посетив его, можно составить представление о культуре и традициях Мордовии.

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