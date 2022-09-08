«Считаю честью петь для военных»: певец Владимир Левкин — о патриотизме, армейской службе и трудностях

Владимир Левкин обрел популярность в составе группы «На-На», но сейчас выступает сольно / Фото: Из личного архива Владимира Левкина

Сегодня в Москве состоится юбилейный концерт Владимира Левкина. Этим выступлением музыкант отметит сразу две даты: свое 55–летие и 40 лет сценической деятельности. Певец рассказал «Вечерке» о своей хулиганской юности, конфликте с Бари Алибасовым и о том, как наша газета свела его с группой «На–На».

— Владимир, чем удивите слушателей на концерте?

— Гостей ждет очень много премьер. И я буду счастлив петь на сцене со своими друзьями для любимых зрителей. Мы обязательно снимем этот концерт, сделаем его видеоверсию. Пока не буду раскрывать всех тайн.

— Когда «золотой состав» группы «На–На» отказался от выступления, ваша жена Маруся написала в соцсетях пост: «Нет дружбы. Как и нет группы «На–На». Как воспринимаете то, что пути разошлись? И как относитесь к выпадам Бари Алибасова, который против того, чтобы вы пели песни группы?

— Мне показалось, что точку в этом вопросе нужно было поставить раньше, может быть, даже десять лет назад, когда впервые мы не договорились о совместном выступлении на моем юбилейном концерте. Слава богу, ничьи имена тогда в афишу заранее не внес. Поймите, Бари Каримович — учитель, это без сомнения. Я счастлив, что какое-то время учился у него и режиссуре, и пониманию музыки, отчасти даже пониманию жизни. А насчет запретов — существует авторское право, и если есть судебный запрет, то, конечно, да. А так все это — воздух!

— Однажды вы вскользь упомянули «Вечерку»: «Алибасов появился случайно. Если б я тогда не вышел на другой станции метро и не прочитал «Вечерку», где было это объявление, я б туда и не пошел». Расскажите, что за история связана с нашей газетой?

— У станции метро «Калужская» стояли стенды, на них была вывешена газета «Вечерка». И в ней было объявление о наборе в группу. Пока ждал автобус, дважды прочитал его и понял: надо сходить! А мы в то время играли с ребятами, с которыми выступали вместе на Северном флоте, и они сказали: «Ну ты сходи, мы посмотрим, чем вы там заниматься будете. Если будет здорово, мы к тебе придем!» Но когда мы впервые вышли на сцену, они сказали: «Не, мы к тебе не придем, мы рок-н-ролл продолжим петь!»

Фото: Из личного архива Владимира Левкина

— Как относитесь к артистам, которые сейчас уезжают из страны?

— Каждый человек, необязательно артист, идет по жизни сам и сам выбирает сторону — света или тьмы. Если человек, уезжая из страны, начинает ее ругать, это неправильно. Проще всего куда-то свалить и оттуда вякать! Есть много людей, которые имеют свою точку зрения на происходящее и пытаются ее отстоять, находясь на родине — это другое дело. Как мне кажется, добро и свет победят.

— А вы не планируете поддержать наших военнослужащих своим выступлением?

— Мы с женой выступали в филиале госпиталя имени Бурденко перед военными, которые сейчас находятся на реабилитации, и в филиале госпиталя МВД. С агитбригадами, с которыми лет десять уже ездим по линии Министерства обороны, мы объехали едва ли не все наши базы и в стране, и за ее пределами. Для меня это большая честь. Я не могу иначе. Мой покойный отец был военным. Я провел детство в военном городке под Потсдамом, там в шесть лет пошел в музыкальную школу.

— Свой брак вы как–то назвали дуэтом. В нем оба голоса равноценны или вы как человек более старший и опытный «ведете» в этом дуэте?

— Без сомнения, абсолютно точно, что мы дуэт. Но, поймите, даже при определенном жизненном опыте я не считаю зазорным учиться, быть открытым каким-то молодым тенденциям, современному восприятию мира. Да, в режиссуре мы с Марусей очень близки. А по жизни для меня нет пресловутого разделения труда — мы с Марусей по очереди, через день, возим дочь Нику в школу. Если я встал раньше, сам готовлю себе завтрак. Никаких проблем. Мы живем, уважая друг друга.

— Вы победили онкологию. Наверное, по сравнению с этим испытанием все дрязги шоу–бизнеса не кажутся значимыми?

— Когда я у знал диагноз, я мысленно сказал: «Не дождетесь!» И полностью доверился нашим прекрасным докторам. Меня очень поддержала семья. И в этом треугольнике «доктор — пациент — семья» мы смогли вместе пройти все это и победить. А какие-то частности… Знаете, я, если честно, никому не желаю через такое проходить, поэтому говорю: ребята, ходите на диспансеризацию хотя бы раз в год, обследуйтесь полностью — с компьютерной томографией и всем, что нужно. На первом этапе онкология лечится гарантированно. Поймите: лучше знать правду. Ведь рядом есть близкие, которые вас любят.

— В армии ради участия в музыкальном фестивале вы пошли в самоволку и были наказаны. Часто ли случалось совершать хулиганские поступки?

— Не то что пошел, я убежал вместе с сослуживцами! И мы попали на этот фестиваль молодых рок-групп. Вокруг нас было много прессы. И после выхода публикаций начальник политотдела (а я был секретарем комитета комсомола) меня вызвал и сказал: «Почему вы были без формы?!» А мы, естественно, переоделись в гражданское. Трое суток ареста он мне дал, но, слава богу, на гауптвахте не было свободного места, и меня отправили в часть. Теперь для концерта я приготовил некоторые вещи, которые кого-то удивят, кого-то повеселят. И мы обязательно похулиганим! Мы, музыканты, по-другому не умеем, и страсть к творчеству в нас живет всегда!

ДОСЬЕ

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Детство провел в Потсдаме, позже семья вернулась в столицу. Отслужив в армии, поступил в РАМ им. Гнесиных. Позже получил режиссерское образование в ГИТИСе. С 1989 по 1998 год был солистом группы «На-На». После ухода из группы начал сольную карьеру, которой занимается по сей день.

Фото: Из личного архива Владимира Левкина

Поклонница стала женой

Владимир женат на своей давней поклоннице Марусе (Марине Ичетовкиной) из Ижевска. Она была влюблена в музыканта с 11 лет. А встретились они, когда Марусе было 27. Она успела получить то же образование, что и мужчина ее мечты, — освоила специальность «режиссер театрализованных представлений». При первом же знакомстве на встрече Левкина с поклонниками певец понял, что встретил ту самую женщину, и спустя три дня сделал ей предложение. Этот брак для музыканта стал четвертым. От первого брака у него есть дочь Виктория.

Первый гонорар

Владимир впервые смог заработать, выступая как музыкант, в 15 лет. В одном из ресторанов юноше пришлось заменить гитариста. Ему вручили целый «талмуд» с нотами — играй, мол, по нему. Но по просьбе посетителей Левкин исполнил и другие песни. Заплатили ему 30 рублей — по тем временам это были большие деньги. Такси, как вспоминает музыкант, от Теплого Стана до Шереметьева стоило рубль с небольшим.

Что–то потяжелее

Певец, помимо группы «На-На» и сольной карьеры, успел выпустить два альбома с пост-панк-группой «Кеды». Идея играть более тяжелую музыку была у Владимира еще до встречи с Бари Алибасовым.

Как Пушкин

Владимир Левкин пишет стихи, выпустил несколько книг. Он родился в один день с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным — в шесть часов вечера 06.06 (6 июня).

Главный пионер страны

Владимир был последним избранным председателем Всесоюзного пионерского штаба на восьмом слете пионеров. А девятого слета так и не состоялось.