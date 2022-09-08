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Эффективно искать работу научат на деловых играх и в мастерских трудоустройства от центра занятости «Моя работа»

Марьяна Шевцова
Общество
Эффективно искать работу научат на деловых играх и в мастерских трудоустройства от центра занятости «Моя работа»
Фото: АГН Москва

В столичном центре занятости населения «Моя работа» расширилась линейка тренингов карьерных экспертов. Теперь соискателям доступны деловые игры и мастерские трудоустройства. Они помогут кандидатам выявить свои сильные стороны, научиться управлять эмоциями и не поддаваться волнению и стрессу.

— Одна из важнейших задач центра занятости «Моя работа» — индивидуальная поддержка соискателей в трудоустройстве. Мы предлагаем широкую линейку услуг в сфере занятости, которая включает не только подбор вакансий и помощь в составлении резюме, но и тренинги, направленные на развитие навыков самостоятельного поиска работы и эффективной самопрезентации. При этом, мы регулярно совершенствуем программы наших образовательных мероприятий, внедряем инновационные подходы к обучению, развиваем уже зарекомендовавшие себя форматы. Это позволяет вовремя отвечать на тренды современного рынка труда и карьерные запросы соискателей, — рассказала заместитель директора столичного центра занятости «Моя работа» Анна Петухова.

Она также отметила, что на днях была расширена линейка тренингов и добавлены два новых интерактивных формата — деловые игры и мастерские трудоустройства. На таких геймифицированных занятиях кандидаты могут освоить необходимые для успешного трудоустройства навыки, приобрести уверенность в себе, научиться «продавать» себя как специалиста, узнать о том, по какому принципу рекрутеры выбирают кандидатов, и в тестовом режиме пройти собеседование.

После окончания отпуска по уходу за ребенком москвичка Елена Таран обратилась в центр занятости «Моя работа» за помощью в трудоустройстве. Раньше женщина работала менеджером, но во время декрета серьезно увлеклась модной индустрией, и теперь ищет вакансии в этом направлении. Для того, чтобы начать развиваться в новой сфере и подготовиться к выходу на рынок труда, по совету карьерного консультанта Елена посетила деловую игру «В чем твоя сила?»

— У меня большой опыт общения с коучами, психологами, посещала много тренингов и мастер-классов. И тем не менее, сегодняшнее мероприятие меня впечатлило. Было очень интересно пообщаться с другими участниками, обменяться опытом и успешными кейсами. После игры даже не хотелось расставаться. Кроме того, мне удалось систематизировать и актуализировать свои знания о поиске работы, вспомнить, как правильно презентовать себя на собеседовании. В ближайшее время планирую посетить и другие мероприятия центра занятости. Благодаря такому креативному подходу к занятиям даже, казалось бы, такой рутинный процесс, как поиск работы, становится интересным, — поделилась опытом Елена.

Записаться на деловые игры и в мастерские трудоустройства можно здесь, а также на личной встрече с карьерным консультантом центра «Моя работа».

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