Фото: Минобороны РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что контрабанда поставляемого Западом оружия на Украину в перспективе станет дестабилизирующим фактором.

Америка вместе со своими европейскими союзниками продолжает накачивать Украину оружием, которое не всегда попадает в руки ВСУ.

— Огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой черный рынок, — заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев. — Именно после незаконной продажи вооружение попадает в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах мира.

Владимир Колокольцев отметил, что в условиях нынешней политической ситуации добрососедские отношения помогут сохранить региональную безопасность.

— Украинский кризис, бенефициарами которого стали западные страны, продолжает разгоняться как санкционным давлением, так и культивированием русофобии, в том числе на пространстве СНГ, — отметил Владимир Колокольцев. — Их нацеленность на дестабилизацию политической и экономической ситуации в мире влечет за собой ряд рисков, затрагивающих сферу общественного порядка и безопасности.

При этом Украина всеми силами старается сохранить поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы.

— Зеленский делает все и готов на все, чтобы сохранить военную и финансовую поддержку США и их союзников, в том числе и для того, чтобы демонстрировать гражданам Украины, что все нормально, что все идет по плану, — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Отчаянные попытки контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении также призваны убедить Запад продолжить поставки вооружений Украине.

Тем временем украинские националисты несут большие потери в районе Соледара и Северска, в том числе из-за безрассудных контратак, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. А еще враг продолжает отступление вглубь страны, при этом оставляя после себя руины.

— Инфраструктура в Лисичанске на 90 процентов специально уничтожена украинскими военными, которые намеренно минировали и взрывали после себя все, что могли, — рассказал мэр освобожденного Лисичанска Андрей Скорый. — По школам во время отступления ВСУ стреляли целенаправленно, потому что украинские солдаты там жили, а когда отступали, то пытались замести следы. Украинские военные намеренно оставили целыми две больницы, поскольку им нужны были госпитали, чтобы лечить своих раненых.

При этом возвращать своих военнопленных Киев не торопится.

— Все чаще к нам поступают обращения граждан, которые подтверждают тот факт, что Украина не заинтересована и занимает пассивную позицию в вопросе возвращения на родину своих военнослужащих — граждан, призванных ее защищать, а также пропавших в ходе активных боевых действий, — отметила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. — Моя бывшая украинская коллега Людмила Денисова ни разу не ответила на обращения. Я надеюсь, что новый омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец не повторит опыт предыдущего, и мы сможем плодотворно сотрудничать в области защиты прав человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ:

— Соединенные Штаты Америки продолжат затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями ВСУ, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов. Американцы и их союзники использовали территорию Украины как плацдарм для наступления на Россию, привели там к власти неонацистов, запугали несогласных с политическим террором.