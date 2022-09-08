Солдаты выполняют боевые задачи даже при численном превосходстве врага

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации на Украине.

Для взвода нет преград

Старший лейтенант Ержан Шапенов командует инженерно-дорожным взводом. Его подразделение выполняет боевые задачи по разминированию зданий, фортификационных сооружений, а также ведет инженерную разведку. В ходе одной из вылазок взвод отразил атаки диверсионных групп противника, укрывшихся в населенных пунктах.

Профессионализм Ержана Шапенова, проявленная им смекалка и мужество бойцов позволили инженерно-дорожному взводу успешно выполнить поставленные задачи и продвинуться дальше по маршруту следования.

Командир выручил бойца

Мотострелковые подразделения Вооруженных сил РФ подверглись атаке превосходящих в численности украинских националистов. Попытку отбить подконтрольный России населенный пункт пресек экипаж танка под командованием старшего прапорщика Альберта Хазарджана. В ходе боя Хазарджан вытащил из подбитого противником танка раненого наводчика, занял его позицию и продолжил сражение.

Благодаря умело выстроенной обороне экипаж боевой машины уничтожил вражеские БМП, два танка и более десяти националистов. Профессиональная выучка и грамотные действия старшего прапорщика Альберта Хазарджана позволили российским войскам отбить атаку украинских солдат, перейти в контрнаступление и разбить остатки вражеских военных формирований вблизи населенного пункта.

Обратили врага в бегство

Подразделение под руководством капитана Максима Сучкова выполнило задачу по освобождению населенного пункта от формирований националистов. В процессе продвижения Сучков и его группа умело распознали хорошо оборудованный вражеский опорный пункт. Капитану удалось выстроить грамотную систему ведения огня с учетом рельефа местности и нанести удар по опорному пункту. В результате столкновения Максим Сучков с подчиненными захватили точку националистов. 15 вражеских солдат были уничтожены, семеро взяты в плен, а в бегство обратились порядка 75 человек. До прибытия подкрепления группа Сучкова мужественно удерживала занятый опорный пункт в течение трех часов, успешно выполнив боевое задание.

Старший лейтенант Ержан Шапенов. Старший прапорщик Альберт Хазарджан. Капитан Максим Сучков / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Конашенков, официальный председатель Министерства обороны РФ:

— В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.