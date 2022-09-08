Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Солдаты выполняют боевые задачи даже при численном превосходстве врага

Антон Крылов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Солдаты выполняют боевые задачи даже при численном превосходстве врага
Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации на Украине.

Для взвода нет преград

Старший лейтенант Ержан Шапенов командует инженерно-дорожным взводом. Его подразделение выполняет боевые задачи по разминированию зданий, фортификационных сооружений, а также ведет инженерную разведку. В ходе одной из вылазок взвод отразил атаки диверсионных групп противника, укрывшихся в населенных пунктах.

Профессионализм Ержана Шапенова, проявленная им смекалка и мужество бойцов позволили инженерно-дорожному взводу успешно выполнить поставленные задачи и продвинуться дальше по маршруту следования.

Командир выручил бойца

Мотострелковые подразделения Вооруженных сил РФ подверглись атаке превосходящих в численности украинских националистов. Попытку отбить подконтрольный России населенный пункт пресек экипаж танка под командованием старшего прапорщика Альберта Хазарджана. В ходе боя Хазарджан вытащил из подбитого противником танка раненого наводчика, занял его позицию и продолжил сражение.

Благодаря умело выстроенной обороне экипаж боевой машины уничтожил вражеские БМП, два танка и более десяти националистов. Профессиональная выучка и грамотные действия старшего прапорщика Альберта Хазарджана позволили российским войскам отбить атаку украинских солдат, перейти в контрнаступление и разбить остатки вражеских военных формирований вблизи населенного пункта.

Обратили врага в бегство

Подразделение под руководством капитана Максима Сучкова выполнило задачу по освобождению населенного пункта от формирований националистов. В процессе продвижения Сучков и его группа умело распознали хорошо оборудованный вражеский опорный пункт. Капитану удалось выстроить грамотную систему ведения огня с учетом рельефа местности и нанести удар по опорному пункту. В результате столкновения Максим Сучков с подчиненными захватили точку националистов. 15 вражеских солдат были уничтожены, семеро взяты в плен, а в бегство обратились порядка 75 человек. До прибытия подкрепления группа Сучкова мужественно удерживала занятый опорный пункт в течение трех часов, успешно выполнив боевое задание.

Солдаты выполняют боевые задачи даже при численном превосходстве врага Старший лейтенант Ержан Шапенов. Старший прапорщик Альберт Хазарджан. Капитан Максим Сучков / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Конашенков, официальный председатель Министерства обороны РФ:

— В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.

Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Александр Молотков
Александр Молотков

Вышли на уровень всей страны

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Отметим праздник ярко и красочно

Все мнения
О проекте