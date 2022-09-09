Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более чем наполовину готов ФОК с бассейном в районе Северное Бутово

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Более чем наполовину готов ФОК с бассейном в районе Северное Бутово
Фото: Департамент строительства города Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Северное Бутово на улице Дмитрия Донского, владения 12–14. Готовность спортивного объекта составляет 60 процентов. Уже известно, что ФОК получит название «Качаловский», что созвучно с расположенной в районе улицей Старокачаловской. Завершить основные строительные работы планируется в III квартале 2023 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас на объекте завершаются фасадные работы, идут установка входных групп и чистовая отделка всех спортивных зон, устройство внутренних инженерных сетей, в ближайшее время начнется благоустройство территории комплекса.

В детском бассейне успешно проведены гидравлические испытания, что позволяет строителям начать укладку плитки. В универсальном зале завершается черновая отделка пола, в ближайшее время строители приступят к устройству спортивного покрытия.

В комплексе разместятся: бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16 метров, ванной 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, универсальный игровой зал 26,4х43,15 метра для занятий игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом, мини-футболом, флорболом), тренажерный зал 26,3х7,7 метра, блок медицинских кабинетов, административные и технические помещения, буфет на 23 посадочных места.

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом, — добавил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Александр Молотков
Александр Молотков

Вышли на уровень всей страны

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Отметим праздник ярко и красочно

Все мнения
О проекте