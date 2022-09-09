Более чем наполовину готов ФОК с бассейном в районе Северное Бутово

Фото: Департамент строительства города Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Северное Бутово на улице Дмитрия Донского, владения 12–14. Готовность спортивного объекта составляет 60 процентов. Уже известно, что ФОК получит название «Качаловский», что созвучно с расположенной в районе улицей Старокачаловской. Завершить основные строительные работы планируется в III квартале 2023 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас на объекте завершаются фасадные работы, идут установка входных групп и чистовая отделка всех спортивных зон, устройство внутренних инженерных сетей, в ближайшее время начнется благоустройство территории комплекса.

В детском бассейне успешно проведены гидравлические испытания, что позволяет строителям начать укладку плитки. В универсальном зале завершается черновая отделка пола, в ближайшее время строители приступят к устройству спортивного покрытия.

В комплексе разместятся: бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16 метров, ванной 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, универсальный игровой зал 26,4х43,15 метра для занятий игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом, мини-футболом, флорболом), тренажерный зал 26,3х7,7 метра, блок медицинских кабинетов, административные и технические помещения, буфет на 23 посадочных места.

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом, — добавил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.