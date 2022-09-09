Владислав Овчинский: Московская компания в три раза за год увеличила объем производства тест-систем для онкопациентов

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский разработчик и производитель тестов для генетических исследований в онкологии с сентября 2021 по август 2022 года обеспечил современными генетическими тестами 4,3 тысячи онкологических пациентов, это почти втрое превышает показатели за период с сентября 2020 по август 2021 года. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания «ОнкоАтлас» производит высокоточные тест-системы «Соло-тест АВС», основанные на методе NGS. Они помогают с максимальной точностью проводить исследования у пациентов с раком молочной железы, яичников, поджелудочной железы и предстательной железы. Тест определяет наличие всех возможных мутаций в исследуемых генах, даже самых редких, а также наследственные формы рака.

— С сентября 2021-го по август 2022 года предприятие нарастило объемы производства почти в три раза по сравнению с аналогичным предшествующим периодом. Так, компания выпустила 90 наборов реагентов, на которых прошли обследования 4,3 тысячи жителей страны. Ожидается, что до конца 2022 года будет дополнительно произведено свыше 70 наборов для 3,5 тысячи пациентов, — сказал Владислав Овчинский.

Глава Департамента добавил, что с сентября 2020 года по август 2021-го компания обеспечила российские учреждения здравоохранения 36 тест-системами, тогда обследования прошли свыше 1,7 тысячи человек. Один набор реагентов тест-системы рассчитан на анализ образцов 48 пациентов.

Сегодня разработкой компании обеспечены НМИЦ им. Блохина, Республиканский медико-генетический центр Башкортостана, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске и другие учреждения здравоохранения, в том числе столичные.

Как отмечает руководитель Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» Владислав Милейко, компания может на 80 процентов закрыть потребности отечественных медико-генетических лабораторий с помощью тест-систем для онкодиагностики по более широкому спектру онкологических заболеваний.

«Соло-тест ABC» позволяют лабораторным специалистам «прочитывать» сразу несколько генов целиком, что в свою очередь помогает определить особенности злокачественных опухолей и найти мутации, ответственные за чувствительность к лечению и семейные формы рака. На основе полученной информации врач-онколог может подобрать наиболее эффективные препараты, определить риск рецидива и спланировать объем операции. Если тест определит, что мутация наследственная, это поможет спланировать раннюю диагностику и профилактику заболевания близким пациента, так как они могут быть носителями поломки в геноме.