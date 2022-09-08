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Проще, чем кажется: как получить визу в страны Евросоюза по новым условиям

Анна Михайлова

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Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: как получить визу в страны Евросоюза по новым условиям
Фото: Pexels.com

С 12 сентября страны Евросоюза могут полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. «Вечерняя Москва» выяснила, как теперь получить шенгенскую визу.

Евросоюз намерен перейти от массовой выдачи виз россиянам к индивидуальной:

  • каждое заявление будут изучать более тщательно на предмет политических угроз стране,
  • повысятся визовые сборы - денежный сбор вырастет с 35 евро (2117 рублей) до 80 евро (4840 рублей),
  • увеличатся сроки рассмотрения заявок: вместо 10 дней — 15, максимум до 45 дней.

Всего на получение «шенгена» придется закладывать не менее пяти-шести месяцев.

Наиболее лояльными для оформления «шенгена» останутся:

  • Греция,
  • Италия,
  • Испания,
  • Франция.

В представительствах этих стран можно будет получить визы сроком от полугода до пяти лет.

— В сентябре еще есть «окошки» для подачи документов в визовый центр Греции, — рассказала «ВМ» владелица одного из российских турагентств Елена Томаева. — Обратиться в испанский или немецкий центры можно в октябре, а в итальянский или французский — в ноябре-декабре. Не рекомендую обращаться за визой в представительства Бельгии, Дании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Словакии, Финляндии, Чехии и Эстонии. Это страны радикально ограничили выдачу виз для россиян.

Однако получить визу «лояльной» страны, чтобы открыть себе въезд в Европу, больше не удастся. ЕС усиливает контроль за тем, чтобы турист проводил большую часть поездки именно в стране, за визой которой он обращался.

Что будет нужно?

  • заявление-анкета,
  • заграничный и внутренний паспорт + копии,
  • две цветных фотографии 4,5 х 3,5,
  • медицинская страховка на период поездки,
  • билеты туда – обратно,
  • бронь гостиницы или места проживания,
  • выписка с банковского счета,
  • справка с места работы.
Евросоюз (ЕС) шенген Туризм Документы Визы
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