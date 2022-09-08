Проще, чем кажется: как получить визу в страны Евросоюза по новым условиям

Сюжет:Проще, чем кажется
С 12 сентября страны Евросоюза могут полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. «Вечерняя Москва» выяснила, как теперь получить шенгенскую визу.
Евросоюз намерен перейти от массовой выдачи виз россиянам к индивидуальной:
Всего на получение «шенгена» придется закладывать не менее пяти-шести месяцев.
Наиболее лояльными для оформления «шенгена» останутся:
В представительствах этих стран можно будет получить визы сроком от полугода до пяти лет.
— В сентябре еще есть «окошки» для подачи документов в визовый центр Греции, — рассказала «ВМ» владелица одного из российских турагентств Елена Томаева. — Обратиться в испанский или немецкий центры можно в октябре, а в итальянский или французский — в ноябре-декабре. Не рекомендую обращаться за визой в представительства Бельгии, Дании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Словакии, Финляндии, Чехии и Эстонии. Это страны радикально ограничили выдачу виз для россиян.
Однако получить визу «лояльной» страны, чтобы открыть себе въезд в Европу, больше не удастся. ЕС усиливает контроль за тем, чтобы турист проводил большую часть поездки именно в стране, за визой которой он обращался.