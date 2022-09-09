L’ONE с симфоническим оркестром в обновленном Крокус Сити Холле

Фото: АО КРОКУС

Первым мероприятием, которое пройдет на обновленной площадке Крокус Сити Холла после планового ремонта, проведенного в 2022 году, станет феерическое возвращение рэп-исполнителя L’ONE спустя пять лет с прошлого выступления. Концерт в сопровождении симфонического оркестра и нового визуального шоу пройдет 8 октября 2022 года в максимальной конфигурации зала — с увеличенным танцевальным партером и вместимостью 9527 человек.

Реализовав заложенный потенциал при строительстве концертного зала, названного в честь выдающегося артиста и композитора Муслима Магомаева, Крокус Сити Холл обновил свою конфигурацию: кроме партера, амфитеатра, бельэтажа и балкона, площадка трансформируется в зал с танцевальным партером и отдельной фан-зоной, в которых смогут комфортно разместиться 5000 зрителей.

8 октября L’ONE вновь соединит хип-хоп и классическую музыку на одной сцене. Любимые зрителями песни — «Самая простая песня», «Вместе», «Океан», «Все или ничего», «Все танцуют локтями», «Тигр» и все самые громкие хиты, написанные за последние пять лет, получат вторую жизнь в новой симфонической аранжировке.

Популярные песни артиста зазвучат по-новому, а грандиозное обновление многофункционального концертного зала Крокус Сити Холла с увеличенным танцевальным партером позволит запомнить это событие на всю жизнь!