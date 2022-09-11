Нужные люди: как быть, если не хватает времени и сил

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Наемный труд помощников по хозяйству становится все популярнее среди жителей мегаполисов. Причем привлекают работников для выполнения домашних дел на платной основе чаще горожане со средним достатком. Чем это вызвано, вместе с экспертами разбиралась «Вечерка».

Результаты исследования «Женщины — наемные работницы в домохозяйствах Москвы и Санкт-Петербурга», опубликованные аналитиками Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и государственной службы, вызвали немало споров и разногласий. Заявление аналитиков, что «наемные домашние работники — это удел, скорее, среднего класса, а не доходной элиты», вызвало недоумение масс. Неужели многие жители двух столиц действительно могут себе это позволить? Причем в том числе и те, чей семейный бюджет исключает излишества.

— Это исследование —первая в российской практике попытка определить масштаб такого явления, как наемный труд в домохозяйствах крупных мегаполисов страны, — объясняет социолог Алексей Егоров. — Это серьезный научный труд, не вчитавшись в который, легко сделать неверный вывод, запутавшись в терминологии. Конечно, «прислуга» звучит сенсационнее, оттого в материалах, рассказывающих об этом исследовании, его и стали использовать по недомыслию.

Но речь на самом деле идет не о лакеях «чего изволите», а о наемных работниках, они привлекаются для выполнения тех или иных дел, которые члены семьи обычно выполняют сами, но по какой-то причине перестали с ними справляться. И, на мой взгляд, значительно важнее и интереснее понять, почему жители больших городов столкнулись с такой проблемой. Ведь ясно же, что средний класс не «с жиру бесится». Не говоря уже о том, что 16 процентов респондентов вообще обозначили уровень своего дохода как низкий. Люди, которым хватает средств только на продукты питания, не «барствуют». Значит, есть весомые причины и крайняя нужда оплачивать услуги помощников по хозяйству.

Действительно, трудно представить, что среднестатистические горожане готовы отдавать по 5, а то и 10 процентов кровно заработанных исключительно из лени взять в руки швабру, пылесос и самостоятельно убрать квартиру. Тем не менее это становится массовой практикой: спрос на подобные услуги растет.

— Сейчас мы постепенно возвращаемся к доковидным показателям, — рассказывает менеджер одной из московских фирм, специализирующихся на уборке квартир и офисов Елена Сычева. — Пока многие сидели на дистанционке, с домашними делами справлялись сами, да и деньги, ясное дело, экономили. В элитное жилье нас, кстати, приглашают редко. И мы очень этому рады! Потому что наши сотрудники не прислуга, как к ним часто относятся в богатых домах. А когда мы приезжаем в обычные семьи, люди это, как правило, понимают и относятся с уважением.

По опыту могу точно сказать: в подавляющем большинстве семей есть вполне объективная необходимость обратиться к нам за помощью. Заказчицы, а чаще всего это женщины, нередко, словно оправдываясь, сами рассказывают о проблемах: отсутствие времени, а то и сил, полностью отданных тяжелой работе, маленьким детям и старикам, требующим внимания.

Аналитики, проводившие исследование причин высокого спроса на наемный труд в мегаполисах, объясняют его тем, что домашние дела в большей степени по-прежнему лежат на женщинах. Да и москвички среднего класса в опросе отмечают, что слишком загружены на работе, вот и приходится платить за помощь по хозяйству.

— Я каждый день по десять, а то и двенадцать часов провожу на работе, — рассказывает менеджер по продажам, 27-летняя Ирина Савченко. — У мужа такой же график. В итоге дочь допоздна в детском саду, сын — на продленке. Нам хочется хотя бы выходные проводить вместе с ними. Вот и решили договориться с соседкой, недавно потерявшей работу, что она будет у нас раз в неделю убирать. И ей хорошо, и нам. Правда, мама моя ругается и говорит, что мы зажрались. Она, мол, сама со всеми делами справлялась, а у меня чужие люди полы моют. Ей всего 56 лет, а болезней всяких, как у дряхлой старушки. Я так не хочу!

К слову, расценки на уборку квартиры у частников, предлагающих свои услуги на различных сайтах объявлений, и в клининговых компаниях мало чем отличаются: в среднем — от 50 до 80 рублей за квадратный метр. То есть за чистоту и порядок в малогабаритной двушке заплатить придется около 3 тысяч рублей. Генеральная уборка обойдется дороже: от 5 до 7 тысяч рублей.

Если услуги по уборке квартир только начали набирать популярность, то няни для малышей, по статистике, в столице на протяжении многих лет остаются лидерами найма наравне с сиделками для немощных родственников.

— Это вполне объяснимо, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Многие молодые мамы торопятся сделать карьеру, кто-то не хочет прерывать трудовой стаж, «выпасть из обоймы», а надежды, что с малышом будут помогать родители-пенсионеры, далеко не всегда оправдываются. Все чаще социологические исследования показывают, что старшее поколение ведет активный образ жизни, а забота о внуках в нее не вписывается. Винить людей, всю жизнь трудившихся, поднимая своих детей на ноги, за это, конечно, нельзя. Заслуженный отдых как раз для того, чтобы позволить себе заниматься тем, на что раньше не хватало времени. Если у молодой мамы нет возможности самостоятельно заниматься воспитанием ребенка, няня, на мой взгляд, не самый худший вариант. Правда, только если она профессионал.

Доверить ребенка абы кому, естественно, страшно. Поэтому москвичи предпочитают нанимать нянь либо по знакомству, либо обращаться в имеющие хорошую репутацию агентства.

Разброс цен на услуги няни в Москве огромный. Агентства в обозначают стоимость от 1500 рублей в час, в частных объявлениях предложения соискателей начинаются от 300 рублей в час.

Фрекен Бок, персонаж трилогии о Малыше и Карлсоне шведской писательницы Астрид Линдгрен, сегодня была бы нарасхват: услуги нянь, домработниц, сиделок и других помощников в наше время очень востребованы / Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» / 1968, Союзмультфильм

По данным Росстата, ситуация на рынке труда демонстрирует всплеск интереса и к патронажному персоналу. За последние два года число частных предложений для медсестер и сиделок вырос почти втрое.

— Забота о немощных родственниках — одна из тяжелейших проблем, с ней чаще всего сталкиваются люди в возрасте 30–40 лет, подавляющее большинство которых имеют несовершеннолетних детей, — говорит психолог Людмила Федотова. — А ведь это еще и возраст самого расцвета карьеры, профессионального роста. Двойная, а с учетом работы и тройная нагрузка создает колоссальное напряжение. Чтобы справиться с грузом обязанностей, приходится идти на жертвы: работать неполный рабочий день, теряя в деньгах, шансах на повышение, ограничивать себя в отдыхе.

Но годами жить на износ невозможно. И нанять сиделку для большинства становится реальным выходом из этой ситуации. Думаю, в числе 16 процентов респондентов, которые признались, что нанимают помощников по хозяйству, несмотря на свой низкий уровень дохода, подавляющее большинство как раз тех, кто вынужден оплачивать патронажные услуги.

Средняя стоимость найма сиделки для пожилых в Москве — 150 рублей в час, или 30 тысяч рублей в месяц.

— То есть люди со средним заработком, нуждающиеся в получении этой услуги, отдают за нее практически всю свою зарплату, — комментирует экономист Андрей Демин. — Приблизительно так же распределяются траты и в молодых семьях, вступивших в ипотеку. Согласно данным столичных банков, в подавляющем большинстве один из супругов работает на оплату ежемесячных взносов за жилье, а другой — обеспечивает содержание семьи.

К человеку, которого ты впускаешь в свой дом, отдаешь, пусть на временное, попечение ребенка или старика, испытывать доверие необходимо. Советов, как отношения с наемным работником, в интернете не счесть, но большинство из них сводятся к рекомендациям «как показать, что ты в доме хозяин». А вот о том, как выстраивать взаимоотношения с теми, кто оказывает услуги в домашних делах, рекомендаций практически нет.

— Я понимаю: кто платит, тот и заказывает музыку, — говорит педагог с 30-летним стажем Татьяна Осипова. — Когда я вышла на пенсию, очень быстро заскучала. Своих внуков у меня нет, вот и решила пойти в няни к соседскому мальчику. Марина, его мама, работает дизайнером днями напролет. А сын-первоклашка предоставлен сам себе. Поначалу отношения у нас с работодательницей не складывались. Она была недовольна абсолютно всем и «тыкала» мне, как дворовой девчонке. И уроки мы долго делаем, и зря суп есть парня заставляла… Но я же профессионал, а не бессловесная прислуга, и видела все накопившиеся проблемы.

Да, боялась, что меня уволят, но все равно гнула свою линию. Наверное, меня спасло, что особо вникать в то, что я делаю, Марине было некогда. А потом она увидела результат: Пашка наш стал лучше учиться, да и со мной по мелочам не спорит. Теперь живем душа в душу, он меня даже домой вечером отпускать не хочет. А я и с другими домашними делами им помогаю, если Марина попросит. Мне не трудно сварить суп, стиралку запустить, хотя это и не входит в мои обязанности. Но мне кажется, нельзя все в деньги переводить. С людьми нужно вести себя по-человечески. Отлично знаю, что в этой семье лишних денег нет.

Когда речь идет о найме помощников по хозяйству для семей со средним достатком, причиной потребности в них практически всегда становится какая-либо социальная проблема, решить которую без посторонней помощи люди не могут, считает психолог Илья Суровцев.

— Анализируя спрос на работников по найму, можно очень четко понять, какие житейские трудности в нашем обществе в большей степени испытывают жители мегаполиса, — комментирует он. — Но, пытаясь решить их с помощью постороннего, стоит все-таки научиться грамотно выстраивать отношения. А далеко не у всех они складываются так гладко.

Текучка на рынке труда среди нянь, сиделок, домработниц по-прежнему велика. И здесь вопрос в том, насколько человек готов впустить в свои семейные тайны постороннего и довериться профессионалу. Перегибы, недопонимание, особенно на первых порах, неизбежны еще и потому, что «быть хозяином», или, если хотите, «начальником» для многих представителей среднего класса несвойственная роль. И как себя в этом статусе вести, далеко не все понимают. Конечно, границы, определенная субординация нужны.

Работник должен понимать, что его нанимают для помощи, а не ради ценных советов. С другой стороны, пользоваться добротой няни или сиделки, взваливая на нее обязанности сверх договора за те же деньги, согласитесь, не очень красиво. Доверие, что к вам на помощь пришел профессионал, то есть человек, понимающий, как вам помочь, а также взаимное уважение нанимателя и работника необходимы. Сейчас уже понятно, что потребность на подобные услуги в обществе велика, а значит, пора разобраться в терминологии и не относиться к тем, кто пришел к вам на помощь, как к прислуге.

КАК ЭТО БЫЛО

В начале ХХ века почти 40 процентов московских домохозяйств имели домашнюю прислугу. Для сравнения: в столицах западных стран (например, в Берлине) в те времена этот показатель едва дотягивал до 18 процентов. Как утверждают данные переписи 1902 года, общее количество только женской прислуги в Москве превышало 70 тысяч человек. То есть в среднем на 12 жителей столицы приходилось по одной прислуге. Возраст 80 процентов домохозяек и прочей прислуги варьировался от 20 до 60 лет. А около 12 процентов прислуживающих в домашних хозяйствах составляли маленькие дети и подростки от 5 до 19 лет. Но особый спрос в Первопрестольной в те времена был на поварих и кухарок, они составляли почти половину всей московской прислуги. Вторыми по численности были горничные, а третьими — няньки.