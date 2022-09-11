Сотрудники в штатском и «сфера»: эксклюзивное интервью начальника ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ярославский вокзал Карта всех событий

11 сентября 2022 года исполнилось 75 лет Линейному управлению МВД России на станции Москва-Ярославская. В честь юбилея начальник ЛУ Валерий Береснев рассказал «Вечерней Москве», как обстоят дела с безопасностью на железнодорожном транспорте, что нельзя делать и брать в багаж.

400 тысяч человек в сутки

Стоит начать с того, что железнодорожный вокзал — достаточно людное место. На Ярославском вокзале курсирует 260 электропоездов и 32 поезда дальнего следования. По словам Береснева, в сутки там бывает более 400 тысяч человек. Конечно, среди такого потока пассажиров может затеряться и злоумышленник.

Еще восемь лет назад главной головной болью сотрудников полиции на транспорте были карманники, жертвой которых мог стать любой. Но на сегодняшний день основная часть преступлений совершается из-за невнимательности граждан.

Фото: Пресс-служба ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская

— Чаще всего на вокзале происходят кражи, — сообщил Береснев. — В основном — мобильные телефоны. И происходит это по собственной неосторожности пассажиров.

Начальник ЛУ МВД пояснил, что наибольшее количество украденных вещей на вокзалах и поездах пропадает из-за того, что хозяева оставляют их без присмотра.

— Например, в зале ожидания пассажир ставит устройство на подзарядку в специальные розетки, после чего уходит или даже уезжает гулять, а когда возвращается — телефона не находит, — пояснил Береснев. По его словам, такое может случиться и с оставленным без внимания багажом.

Береснев призвал граждан следовать советам, которые по инициативе полиции постоянно озвучивают через громкоговорители на вокзале и в поездах, и проявлять бдительность: не оставлять ценные вещи, билеты, документы, и тем более детей без присмотра.

Сотрудники в штатском

Начальник ЛУ МВД признается, что важную роль в профилактике правонарушений играет патрульно-постовая служба.

По его словам, 90 процентов преступлений на вокзале раскрывается по горячим следам. На вокзале и привокзальной площади есть видеонаблюдение. Имеется доступ с городской системе видеонаблюдения «Безопасный город», а установленные у вокзальных турникетов камеры фиксируют проходящих мимо людей так же, как в московском метро.

Эту систему называют «Сфера». В базу данных программы внесены биометрические ключи разыскиваемых преступников, при повторном распознавании сотрудникам правоохранительных органов подается сигнал. Эта система регулярно помогает разыскивать как преступников, так и людей, пропавших без вести. Граждане, чьи биометрические параметры в системе отсутствуют, защищаются шифрованием и остаются анонимными. Доступ к ним есть только у правоохранительных органов.

Рейд по отлову безбилетников и информирование пассажиров на Ярославском вокзале / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— Выставляем фото злоумышленника в базу данных либо отслеживаем маршрут его передвижения по «Безопасному городу» вплоть до того, в какой дом и в какой подъезд он заходил. Выявляем преступника и задерживаем, — рассказал Береснев.

Если вы даже после этого не чувствуете себя в безопасности, то знайте, на вокзалах работают полицейские в штатском, отмечает начальник ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская.

— Сотрудники уголовного розыска несут службу в гражданской одежде и выявляют злоумышленников, которые совершают кражи в поездах и на вокзале, и задерживают их, — подытожил Береснев.

Но стоит понимать, что безопасность на транспорте — это не только сотрудники полиции на вокзалах и станциях. Линейное управление МВД России на станции Москва-Ярославская контролирует ситуацию на всем протяжении железной дороги от столицы до Сергиево-Посадского района, а это 250 километров. Сотрудники органов охраны правопорядка сопровождают поезда.

Неочевидные правила

С кражами разобрались, но есть и неочевидные правила, нарушив которые можно попасть в поле зрение сотрудников полиции.

— На вокзалах и в поездах специфические правила есть: на транспорте по закону нельзя курить, кроме специально отведенных для этого мест, — пояснил Береснев. — Это касается и станций, и платформ, а также вокзалов и поездов. Также запрещено распитие спиртных напитков. Так, с начала 2022 года сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская оштрафовали полторы тысячи граждан за курение, еще 749 — за распитие спиртных напитков.

Остальные «особенные» правонарушения, скорее, относятся к правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта. По словам начальника ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская, запрещено переходить железнодорожные пути в неположенном месте, ехать на крыше поезда, на ступеньках вагонов или между ними. Это не только опасно, но и противозаконно.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Валерий Береснев рассказал, что пассажиры, в том числе дети, часто пренебрегают этими простыми правилами. За семь месяцев 2022 года на Ярославском направлении Московской железной дороги были травмированы железнодорожными составами 79 человек, еще 61 человек погиб, пятеро из которых были детьми.

По его словам, основными причинами травматизма являются нарушение и несоблюдение гражданами правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Чаще всего граждане получали травмы, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте, использовали наушники и капюшоны, что помешало им услышать звук приближающегося поезда. Также причиной тяжелых травм и гибели в основном молодых людей является так называемое зацеперство.

— Мы постоянно проводим профилактические мероприятия по безопасности на железной дороге: работаем с молодежью и их родителями, ежемесячно делаем анализ наиболее криминогенных и травмоопасных участков, обследуем участки. Мы также проводим рейдовые мероприятия, привлекая при этом СМИ, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблему травматизма, — заключил Береснев.