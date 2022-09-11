АвтоВАЗ, удиви нас! Серийный выпуск «копейки» начался 52 года назад

Фото: АГН Москва

52 года назад в нашей стране начался серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101, известных в народе как «копейка». «Вечерка» вспоминала, как развивался отечественный автопром.

— «Копейка» — советский клон итальянского «Фиата», который занимает второе место в мире как самый массовый автомобиль, уступая лишь немецкому «Фольксвагену»-«жуку», — рассказывает «Вечерке» коллекционер редких советских вещей Михаил Гаврилин. — В 1974 году «копейка» стоила 5603 рубля. Просто купить ее в магазине было нельзя: «Жигули» продавались строго по спискам. На разные предприятия выделяли по два-три авто в год. Свободно купить можно было только на рынке, но там такая машина могла стоить и 20, и 30 тысяч рублей — гораздо дороже государственной цены. Тем, кто сейчас хает все советское, советую прокатиться на этой машине — для своего времени они была крепким, недорогим и неприхотливым автомобилем.

ВАЗ–2101 (1970 – 1988)

Внешне эта машина была полной копией FIAT-124, получившей звание «Автомобиль года» в 1967 году. «Жигули»-«копейка», как ее прозвали, имела усиленную подвеску, совершенно другой двигатель (который было значительно проще ремонтировать, чем итальянский) и высокий уровень комфорта, не сопоставимый с другими советскими машинами тех лет. Выпущено 4 миллиона 850 тысяч.

ВАЗ–2102 (1971 – 1988)

Лицензионная копия FIAT-124 Familiare. Сиденья раскладывались, превращая салон машины в большой диван. По устройству — аналогичная «копейке», отличалась лишь задними фонарями. Выпущено 666 000 штук.

ВАЗ–2121 «Нива» (1977 – по настоящее время)

Автомобиль-долгожитель! Полностью советская оригинальная разработка. Экспортировалась и экспортируется во многие страны мира. Советские конструкторы сумели создать внедорожный автомобиль с прекрасной проходимостью из узлов и агрегатов серийных «Жигулей», что обеспечило простоту эксплуатации. Выпускается под именем NIVA LEGEND.

ВАЗ–2109 (1987 – 2004)

«Твоя вишневая «девятка» — легендарная песня группы «Комбинация» 1990-х именно о ней! Машина была продолжением ВАЗ-2108, но уже с пятью дверями, что давало ощутимо больший комфорт.

ВАЗ–2105 (1980 – 2010)

За 30 лет с конвейера сошло более двух миллионов «пятерок», или, как их прозвали за задний привод, «классики». Все хромированные детали были заменены на черные, передние двери получили цельное стекло, без изящных форточек-ветровичков, формы стали делать по моде 1980-х — угловатыми.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

ВАЗ–2106 (1976 – 2001)

«Шаха» или «шестерка» — один из самых массовых автомобилей не территории России. Выпущено 4 300 000 штук. Машина была люксовой версией ВАЗ-2101 — более мощный двигатель, иная панель приборов, четыре круглые фары, более удобные сиденья делали ее престижнее.

ВАЗ–2108 (1984 – 2004)

Принципиально новая для Волжского автозавода машина продержалась на конвейере 20 лет. Авто имело передний привод, трехдверный кузов (третьей дверью считалась откидывающаяся вверх крышка багажника). Оно было очень маневренным. В народе машину окрестили «зубило» или «восьмерка». На экспорт шла под названием Lada Samara, на внутреннем рынке — как «Лада Спутник». Трехдверный кузов со скошенной задней дверью и откидным задним сиденьем позволял перевозить на ней грузы. Также полностью советская разработка, но с использованием некоторых лицензионных агрегатов.

ВАЗ–1111 (1988 – 2008)

Трехдверный малолитражный автомобиль получил название «Ока». Мотор — половина от двигателя ВАЗ-2108, вернее его средняя часть: всего два цилиндра (у всех ВАЗов четырехцилиндровые двигатели), маленькие 12-дюймовые колеса. Длина машины — чуть больше трех метров. Багажник — влезет пара сумок. Однако если сложить заднее сиденье, то объема хватит, чтобы перевезти холодильник или стиральную машинку. Выпускался не только на Волжском автозаводе, но и в Набережных Челнах, и в Серпухове. За все годы на всех заводах произведено 700 000 штук.

«Лада Гранта» (2011 – по настоящее время)

Стала первым автомобилем АвтоВаза, на который серийно устанавливается автоматическая коробка передач. По уровню популярности выходит на первые места по продажам в России. Один из самых доступных автомобилей в стране.