АвтоВАЗ, удиви нас! Серийный выпуск «копейки» начался 52 года назад

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
52 года назад в нашей стране начался серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101, известных в народе как «копейка». «Вечерка» вспоминала, как развивался отечественный автопром.
— «Копейка» — советский клон итальянского «Фиата», который занимает второе место в мире как самый массовый автомобиль, уступая лишь немецкому «Фольксвагену»-«жуку», — рассказывает «Вечерке» коллекционер редких советских вещей Михаил Гаврилин. — В 1974 году «копейка» стоила 5603 рубля. Просто купить ее в магазине было нельзя: «Жигули» продавались строго по спискам. На разные предприятия выделяли по два-три авто в год. Свободно купить можно было только на рынке, но там такая машина могла стоить и 20, и 30 тысяч рублей — гораздо дороже государственной цены. Тем, кто сейчас хает все советское, советую прокатиться на этой машине — для своего времени они была крепким, недорогим и неприхотливым автомобилем.
Внешне эта машина была полной копией FIAT-124, получившей звание «Автомобиль года» в 1967 году. «Жигули»-«копейка», как ее прозвали, имела усиленную подвеску, совершенно другой двигатель (который было значительно проще ремонтировать, чем итальянский) и высокий уровень комфорта, не сопоставимый с другими советскими машинами тех лет. Выпущено 4 миллиона 850 тысяч.
Лицензионная копия FIAT-124 Familiare. Сиденья раскладывались, превращая салон машины в большой диван. По устройству — аналогичная «копейке», отличалась лишь задними фонарями. Выпущено 666 000 штук.
Автомобиль-долгожитель! Полностью советская оригинальная разработка. Экспортировалась и экспортируется во многие страны мира. Советские конструкторы сумели создать внедорожный автомобиль с прекрасной проходимостью из узлов и агрегатов серийных «Жигулей», что обеспечило простоту эксплуатации. Выпускается под именем NIVA LEGEND.
«Твоя вишневая «девятка» — легендарная песня группы «Комбинация» 1990-х именно о ней! Машина была продолжением ВАЗ-2108, но уже с пятью дверями, что давало ощутимо больший комфорт.
За 30 лет с конвейера сошло более двух миллионов «пятерок», или, как их прозвали за задний привод, «классики». Все хромированные детали были заменены на черные, передние двери получили цельное стекло, без изящных форточек-ветровичков, формы стали делать по моде 1980-х — угловатыми.
«Шаха» или «шестерка» — один из самых массовых автомобилей не территории России. Выпущено 4 300 000 штук. Машина была люксовой версией ВАЗ-2101 — более мощный двигатель, иная панель приборов, четыре круглые фары, более удобные сиденья делали ее престижнее.
Принципиально новая для Волжского автозавода машина продержалась на конвейере 20 лет. Авто имело передний привод, трехдверный кузов (третьей дверью считалась откидывающаяся вверх крышка багажника). Оно было очень маневренным. В народе машину окрестили «зубило» или «восьмерка». На экспорт шла под названием Lada Samara, на внутреннем рынке — как «Лада Спутник». Трехдверный кузов со скошенной задней дверью и откидным задним сиденьем позволял перевозить на ней грузы. Также полностью советская разработка, но с использованием некоторых лицензионных агрегатов.
Трехдверный малолитражный автомобиль получил название «Ока». Мотор — половина от двигателя ВАЗ-2108, вернее его средняя часть: всего два цилиндра (у всех ВАЗов четырехцилиндровые двигатели), маленькие 12-дюймовые колеса. Длина машины — чуть больше трех метров. Багажник — влезет пара сумок. Однако если сложить заднее сиденье, то объема хватит, чтобы перевезти холодильник или стиральную машинку. Выпускался не только на Волжском автозаводе, но и в Набережных Челнах, и в Серпухове. За все годы на всех заводах произведено 700 000 штук.
Стала первым автомобилем АвтоВаза, на который серийно устанавливается автоматическая коробка передач. По уровню популярности выходит на первые места по продажам в России. Один из самых доступных автомобилей в стране.