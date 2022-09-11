Листья падают, цены радуют: как изменилась стоимость некоторых видов товаров и чего ожидать дальше

Москвичка Анжела Осиновская выбирает овощи в одном из столичных супермаркетов / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

6 сентября крупное статистическое агентство заявило, что снижение цен в РФ ускорилось. По данным организации, индекс дефляции за последнюю неделю составил 0,16 процента. «Вечерка» узнала, на какие товары упала цена и что ждет покупателей осенью.

Уже на протяжении нескольких месяцев лидирует по снижению цен плодоовощная продукция — в среднем за летний сезон она подешевела на 3,6 процента. За последнюю неделю более заметно снизилась стоимость помидоров (3 процента), репчатого лука (2,5 процента) и моркови (1,7 процента). При этом начала расти цена на фрукты — бананы подорожали на 0,5 процента, а яблоки — на 0,2. Однако эти показатели все равно считаются самыми низкими с начала этого года.

— Стоимость овощей будет снижаться приблизительно до середины октября. Затем начнется медленный рост их стоимости, а пик придется на начало декабря. С фруктами ситуация сложнее. Они продолжат расти в цене, особенно это касается экзотики — манго, ананасов, киви. К концу года, думаю, можно ожидать, что они будут стоить на 10 процентов дороже, — рассказал экономист Филипп Захаров.

Сейчас покупателей может порадовать цена на гречневую крупу, которая стоит на 0,5 процента меньше и на мясо кур (на 0,4 процента). Впервые за долгое время снизились цены на рыбу (0,3 процента) и макароны (0,2 процента).

— Стоимость мяса все лето держалась достаточно ровно, хотя порой оно дорожало в пределах 0,4 процента. Сейчас мясокомбинаты обеспечены всем необходимым, поэтому производство продукции увеличивается. Однако к зиме ожидаем традиционное повышение цен на мясную продукцию и рыбу, — добавил эксперт.

За прошедшую неделю продолжили расти цены на бытовую химию (1,2 процента), подсолнечное масло (1 процент), сахар (0,7 процента) и на кондитерские изделия (0,6 процента). Это легко объясняется тем, что в стране пока наблюдаются сложности с поставками компонентов сырья и оборудования для производств. Также некоторые дружественные нам страны временно прекратили экспорт ингредиентов для изготовления того или иного продукта из-за рекордно низкого урожая.

— С маслом вообще интересная ситуация. Оно дорожает тогда, когда поднимаются мировые цены на российскую нефть, так как после переработки его очень часто используют в качестве биотоплива. Поэтому нужно быть готовым к небольшим колебаниям, — рассказал Филипп Захаров.

Что касается непродовольственных товаров, то сейчас вновь подорожали смартфоны (1,5 процента), средства личной гигиены (1 процент) и некоторые виды лекарств — корвалол (0,5 процента), ренгалин (0,4 процента).

— С медикаментами ситуация скоро разрешится. Рынок стабилизируется, адаптируется к новым условиям. Несмотря на санкции, подорожания не фатальные, мы достойно держим удар, — подчеркивает экономист.

Первый среди арбузов

6 сентября организаторы фестиваля по бахчевым культурам «Агробатл-2022» рассказали о победителях.

Местом проведения соревнований стал один из парков в Ставрополье. Определить предстояло самые сладкие дыни и арбузы, а также выбрать самого крупного полосатого.

Астраханскую область представлял глава крестьянско-фермерского хозяйства Камил Мамедов. Его арбуз, весом 70,5 килограмма, признан самым крупным.

— Его создали путем скрещивания семян крупноплодной тыквы и астраханского арбуза, — сообщили организаторы фестиваля.

Самую сладкую дыню вырастили в Краснодарском крае, самый сладкий арбуз родом из Белгородской области, а самая крупная тыква созрела в Ставрополье. Вес оранжевой рекордсменки всего на килограмм недотянул до трех центнеров.

На сегодняшний день сельхозпроизводители в Астраханской области вырастили и собрали свыше 300 тысяч тонн бахчевых культур. Это практически половина от прогнозируемого объема урожая арбузов и дынь в России.