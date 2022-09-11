Как власти борются с подделками в сфере продовольственных товаров

Покупательница Лариса Бредикене выбирает молочную продукцию в одном из столичных магазинов / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

С 1 сентября маркировку молочной продукции начали проверять на кассах в магазинах по специальному штрихкоду. «Вечерняя Москва» узнала, как это повлияет на потребителя и какие еще продукты будут маркироваться.

Введение специальных обозначений на продукты ежедневного рациона прежде всего обусловлено острой необходимостью пресечь попадание контрафактных товаров на полки магазинов.

— Маркировка — это специальный цифровой код, который невозможно подделать. Благодаря ему все покупатели смогут проверить в приложении «Честный знак» легальность продукции. Производители будут обязаны сканировать коды маркировки при отгрузке товара и передавать все данные в единый реестр.

Переклеенные этикетки не помогут обмануть систему благодаря двойной проверке, — рассказал представитель Ассоциации компаний розничной торговли Дмитрий Бувайлов.

Помимо обычного штрихкода, с помощью которого кассир пробивает товар, на упаковке появится еще один, который будет свидетельствовать о качестве товара. Интересно, что нововведения совсем не вызвали возмущения среди изготовителей молочной продукции — напротив, они участвовали в обсуждении дополнительной маркировки и успели подготовиться.

— Добросовестным компаниям нечего бояться. Дополнительная маркировка никак не сказывается на сроках отгрузки, а все необходимые документы для передачи в цифровую систему у нас есть, — рассказывает гендиректор одного из подмосковных заводов Игорь Тиханов.

Подобные нововведения ожидают и производителей пива. Однако не все пивоваренные компании довольны этим.

— Из-за санкций возникли трудности с упаковкой — она подорожала на 30 процентов, а дополнительная маркировка прибавляет к этому еще 10 процентов, поэтому для покупателя стоимость пива увеличивается почти в два раза, — считает представитель Ассоциации пивоваров Иван Войтенко.

Также в скором времени планируют провести эксперимент по дополнительной маркировке газированных напитков и рыбных изделий.