Вернуть уверенность в своих силах: столичный психолог рассказал о работе с бездомными

Фото: Департамент труда и социальной защиты города Москвы

Улица меняет человека настолько, что возвращение к нормальной жизни может стать настоящим испытанием для его психики. В Москве психологическую помощь бездомным оказывают в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Как психологи помогают тем, кто перешел социальную черту, и что в силах сделать каждый из нас, рассказал советник директора центра Владимир Белов.

— Владимир Владимирович, расскажите, почему людям, которые долго жили без крыши над головой, бывает трудно вернуться в социум?

— Психика человека, который выпал из общества, претерпевает определенные изменения. Зачастую это можно увидеть уже по внешнему виду и поведению. Но одно дело, когда за собой перестают следить, например, вследствие психического заболевания, и совсем другое — из-за отсутствия возможностей. Сложно привести себя в порядок, помыться, спокойно отдохнуть, когда это просто негде делать. Бездомный находится на улице круглые сутки, в любую погоду, и все его потребности сводятся к поиску пропитания и места, более или менее подходящего для ночлега. Постепенно это приводит к деформации психики: она адаптируется к таким условиям, начинает воспринимать их как норму.

— Что еще должны учитывать психологи, работающие с бездомными в центре социальной адаптации?

— Многие наши подопечные находятся в состоянии так называемой выученной беспомощности, когда человек не предпринимает никаких действий, чтобы улучшить свое положение, даже если есть такая возможность. Он смотрит на мир с позиции: «А что я могу сделать? Так сложилось, что я никому не нужен. Неужели общество мне не поможет?»

Работа психологов направлена на избавление от этого ощущения собственной беспомощности, на возвращение чувства свободы и уверенности в собственных силах. Мы пытаемся помочь тем, кто попал в центр, разобраться в себе. Делаем все, чтобы человек осознал себя как личность, понял свое состояние и те опасные последствия, которые оно в себе несет, и в конечном итоге захотел изменить свою жизнь. Без этого очень трудно вернуться в социум.

— Как выстраивается взаимодействие с подопечными?

— Первый шаг — преодоление негатива. Пройдя через многие испытания, устав бороться с враждебной средой, люди очень часто фиксируются на негативных мыслях вроде: «у меня ничего не получится» или «я так и знал, что этим все закончится».

Как правило, у наших подопечных сложные судьбы, и наша задача убедить, что общество не отталкивает их, а наоборот протягивает руку помощи. Это фактически краткосрочная психотерапия, которую может проводить только специалист. Здесь важны чуткость и деликатность.

Психологи центра занимаются психодиагностикой, ведут наблюдение за подопечными, ежедневно работают с теми, кто нуждается в психологических беседах или консультациях, ведут групповую работу. Осенью мы планируем проводить психологические киноклубы и лекции на психологические и насущные, человеческие темы.

— Нужна ли помощь психолога родным человека, которого вернули в семью?

— Конечно, поддержка необходима и родственникам бездомного. Ведь зачастую они думают, что все его проблемы от безделья, от лени, что он сам во всем виноват. Но это совсем не то, что поможет ему вернуться к нормальной жизни. Наши психологи помогают понять, что это по-прежнему близкий им человек, которому нужно вернуть уверенность в своих силах, чтобы он справился с обстоятельствами.

— Как побороть стереотипы и собственные барьеры при встрече с бездомным, чтобы помочь ему?

— Не отворачивайтесь от бездомного человека, ведь причины, по которым он остался без крова, могут быть разные. Далеко не все оказываются на улице из-за собственного образа жизни: люди могли стать жертвами разного рода мошенничества или обмана. И в любом случае, нужно помнить, что не каждый может самостоятельно справиться с выпавшими на его долю испытаниями.

Каждый из нас, видя бездомного, может рассказать ему о центре или позвонить в диспетчерскую службу по телефонам «Социального патруля»: +7 (499) 357-01-80, +7 (495) 720-15-08 или в единую службу помощи 112 и сообщить, что по такому-то адресу находится человек, который нуждается в помощи. Можно помочь и другими способами: например, передать в центр не нужную вам одежду. Мы приветствуем любые формы поддержки и взаимодействия.