Открыт прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы

Фото: Пресс-служба ДПиООС города Москвы

Москва — один из лидеров в области поддержки экологических инициатив, экопросвещения и реализации «зеленых» проектов. Для поощрения интересных идей и проектов в городе проводятся различные премии. Одна из них — ежегодная экопремия в области охраны окружающей среды, которую организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

О премиях в области кино и музыки известно многим. Есть свои награды и в сфере охраны окружающей среды. Причем как международные, так и те, что относятся к определенным странам и городам. Например, японская премия «Голубая планета» названа по знаменитой фразе Юрия Гагарина «Все видно очень ясно: космос — черный, Земля — голубая». Среди победителей — российский геофизик Михаил Будыко, который предложил инновационный подход к анализу климатической системы и предсказал глобальное потепление.

Какие премии проводятся в Москве — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Поощрение инициатив горожан

На протяжении более чем 10 лет в столице проводятся экологические премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города. Старт заявок на их соискание был дан 7 сентября 2022 года. Основная цель заключается в привлечении внимания к вопросам экологии, вовлечении жителей в заботу о природе.

Конкурс в области охраны окружающей среды проводится с 2003 года. Всего предусмотрено четыре номинации. За первое и второе места в каждой из них вручаются денежные призы в размере 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно, а также памятные призы — нагрудный знак, удостоверение и наградная статуэтка.

Принять участие в конкурсе могут представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических организаций, НКО и городских сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений и проектных организаций.

Прием заявок продлится до 7 ноября 2022 года. Подробные условия конкурса, а также подачи заявок на участие доступны на сайте. Оценивать проекты будут профессиональное жюри, ведущие эксперты в области архитектуры, экологии и благоустройства.

— Экосистема зеленых проектов в Москве расширяется. Участие в конкурсе — это не просто возможность попробовать свои силы и получить денежную премию, но и отличный способ найти единомышленников и обменяться полезными контактами, — отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Число соискателей премий ежегодно растет. В этом смысле рекордным стал 2021 год — было зарегистрировано более 140 заявок. Это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Всего за время проведения конкурсов жюри рассмотрело более тысячи интересных и перспективных экологических проектов, многие из которых уже реализованы. Среди победителей прошлых лет — проект бережного потребления «Теперь так» с бесплатным обучающим курсом; проект солнечной электростанции в загородном комплексе «Лисья нора»; «Экопад» — уникальный проект по производству канцелярской продукции из обрезков и остатков типографского производства силами людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и волонтеров.

Климатическое лидерство

Сейчас продолжается прием заявок на участие в открытом конкурсе «Лидер климатического развития». Он проводится при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с 2017 года.

В конкурсе предусмотрено шесть номинаций. Принять участие в нем могут компании и корпорации, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, проектные организации, СМИ, администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, частные лица (учащиеся учебных заведений) и молодые предприниматели. Главные критерии отбора — эффективность и полезность таких проектов для горожан.

Прием заявок продлится до 30 сентября 2022 года на сайте.

В 2021 году на участие в конкурсе поступило 65 заявок. Так, победу в номинации «Экология и дети» одержали ученики московской школы № 922. Они разработали проект «Экосумки своими руками — маленький шаг к миру без мусора». Школьники стремятся уменьшить количество используемых пластиковых пакетов и сделать популярными тканевые сумки, изготовленные своими руками.

Экология — дело каждого

Еще одна премия в области охраны окружающей среды «Экология — дело каждого» рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет. Мероприятию присвоен международный статус.

Каждый ребенок из любого уголка мира может прислать ролик о том, что он делает хорошего для сохранения благополучной среды обитания.

Например, в категории «Экопроект» спецприз был вручен москвичке Ольге Фрянцевой, которая вместе с командой представила проект «Аквапоническое кафе». Специальным призом был отмечен видеопроект «О спасении человечества» семилетней Камилы Менесес Рамос из Гватемалы. Также высокую оценку жюри получила работа девятилетнего Вансана Ли Танга из китайского Гуанчжоу в номинации «Экорисунок».

«Зеленые» номинации

«Зеленая премия» от ППК «Российский экологический оператор» — еще один конкурс, который направлен на поощрение лучших проектов и достижений в области правильного обращения с отходами. Принять участие в нем могут физические лица (активисты, волонтеры, неравнодушные граждане, блогеры и прочие), юрлица (общественные организации, корпорации), а также регионы РФ (в рамках рейтинга субъектов РФ на основе методологии ППК РЭО).

Прием заявок продлится до 30 сентября 2022 года. Имена победителей станут известны уже в ноябре.

В прошлом году победителем в номинации «Общественные организации, волонтеры, частные экоинициативы» стал благотворительный фонд «Второе дыхание» благодаря своему проекту по сбору и переработке поношенных вещей. В номинации «Культура и искусство» награда досталась организаторам фестиваля «зеленого» кино «Экочашка». Ассоциация «Зеленые вузы России» стала лучшей в номинации «Образование».

Другая премия — «Новатор Москвы» — направлена на поддержку инновационных проектов и решений столицы, в том числе в сфере экологии, и была учреждена правительством Москвы в 2019 году. Предусмотрено шесть направлений, одно из которых — «Экология и охрана окружающей среды». В числе победителей 2021 года — проект системы климата городского электробуса.

Участвовать в конкурсе можно индивидуально либо в составе коллектива, в том числе трудового. Победителям вручат денежные призы в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.