Выбор сделан: доверие к дистанционному электронному голосованию растет у избирателей и у политических партий

Москвичка Агафия Белякова на муниципальных выборах решила проголосовать на избирательном участке. Раньше Агафия не ходила на выборы и решила узнать, как это происходит / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

12 сентября Мосгоризбирком озвучил результаты муниципальных выборов в Москве. Кандидатам от партии «Единая Россия» досталось абсолютное большинство мандатов.

Результаты голосования москвичей на муниципальных выборах стали известны к полудню.

— В соответствии с требованиями на сегодняшний день все данные протоколов, а их у нас был представлен 3261, выверены и введены в государственную автоматизированную систему «Выборы». После введения эти данные становятся общедоступными и публикуются, — отметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Результаты дистанционного электронного голосования стали известны уже примерно через час после проведения процедуры объединения цифрового ключа для расшифровки голосов. Подсчет результатов голосования на участках — процесс гораздо более трудоемкий.

— Само подведение итогов достаточно сложное, потому что на муниципальных выборах в многомандатных округах это всегда трудоемкий процесс, — пояснила Ольга Кириллова.

Но даже к полудню вчерашнего дня Мосгоризбирком озвучил лишь предварительные результаты — все из-за интересной ситуации, которая сложилась в районе Люблино. Из 1417 мандатов замещены оказались 1416. В Люблине два кандидата — представители партий «Единая Россия» и ЛДПР — набрали одинаковое количество голосов. По словам Ольги Кирилловой, то, кто из них получит мандат, в соответствии с законом определит жеребьевка.

Тем не менее судьба последнего мандата расстановку сил не поменяет. Большинство мандатов досталось кандидатам от «Единой России», на втором месте общественное объединение «Мой район», затем партии КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые Люди», ЛДПР, «Яблоко» и «Коммунисты России». Часть мандатов досталась самовыдвиженцам.

Если на прошлогодних выборах в Государственную думу многие партии предпочли «откреститься» от дистанционного электронного голосования, то в этом году большинство из них все же осознало неизбежность прогресса и растущий уровень доверия избирателей к онлайн-формату. В ряде случаев кандидаты от «Единой России» набирали больше голосов офлайн, где-то даже уступили своим соперникам по электронному голосованию. Это также говорит о доверии к ДЭГ со стороны оппозиционных политических сил.

Фактически единственной партией, которая ухудшила свои результаты, стало «Яблоко». Отчасти причина может быть в том, что партия не поддерживает проведение специальной военной операции, чем отталкивает львиную долю избирателей.

Залогом победы единороссов стало, по мнению ряда политологов, доверие граждан к мэру Москвы Сергею Собянину.

— Мне кажется, сложилось сразу все. Собянин как яркий представитель государственного управления, ну, во-первых, он уважаемый человек в Москве, и его поддержка, безусловно, сработала. Второе: Собянин — не глава какой-то партии, а глава исполнительной власти в Москве, — отметил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

В Мосгоризбиркоме дали высокую оценку работе избирательных комиссий.

— Самое главное действо завершено. Три дня испытаний для членов комиссий, которые организовывали и проводили выборы, прошли. Я считаю, что они достойно отстояли, — сказала Кириллова.

В ходе муниципальных выборов стало очевидно, что дистанционное электронное голосование в Москве уже стало доминирующим форматом волеизъявления избирателей. Проголосовать онлайн предпочли 1 748 616 человек. Традиционным способом на избирательных участках проголосовали 690 918 москвичей.

— Это говорит о том, что ДЭГ зарекомендовало себя как надежный, перспективный и полезный инструмент, — сказала Кириллова, подчеркнув при этом, что электронные избиратели оставляют положительные отзывы о системе.

Несмотря на растущую популярность ДЭГ, традиционный формат голосования также модернизируется. В этом году на избирательных участках применили два нововведения — сканер паспортов и электронный список избирателей.

— Не могу не отметить положительную роль нововведений. Когда подводят итоги голосования, начинают пересчитывать количество избирателей вручную. В данном случае подведение итогов было автоматизировано, и количество избирателей посчитано автоматически, — сказала председатель Мосгоризбиркома.

Явка на прошедших муниципальных выборах стала неожиданностью для экспертов и превзошла большинство прогнозов. Она составила 33,9 процента, что является абсолютным рекордом для муниципальных выборов в Москве. Ольга Кириллова сообщила, что на предыдущих муниципальных выборах проголосовали лишь 14 процентов столичных избирателей. Причиной столь высокой явки эксперты, как не трудно догадаться, называют дистанционное электронное голосование, которое как минимум свело на нет один из основных препятствующих факторов — логистический.

Многие избиратели просто не хотели или не могли дойти до избирательных участков, кто-то находился в дни голосования за городом или просто хотел отдохнуть с семьей. Также на явку не первый год положительно влияет акция «Миллион призов», которая привлекла внимание к выборам даже тех граждан, которые ранее не интересовались избирательными кампаниями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Мандаты распределились так: партия «Единая Россия» — 1160 мандатов, общественное объединение «Мой район» — 134 мандата, КПРФ — 42 мандата, «Справедливая Россия» — 20 мандатов, «Новые Люди» — 20 мандатов, ЛДПР — 11 мандатов, «Яблоко» — 3 мандата, «Коммунисты России» — 1мандат, самовыдвиженцы — 26 мандатов. В электронном и очном голосовании приняли участие 2 439 534 избирателя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Асафов, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами:

— На муниципальных выборах в Москве я такой явки не помню. Конечно, это говорит о том, что преимущественно здесь высокий процент дистанционного электронного голосования. Это объясняется тем, что для москвичей это уже обыденный способ голосования, его выбирают из-за удобства, ему доверяют. В том числе, например, потому что в этот раз очень много известных людей проголосовало электронно. Это и президент России Владимир Путин, и мэр Москвы Сергей Собянин, и премьер-министр Михаил Мишустин, и ряд других известных людей.