Как работает уникальная «КиберШкола» в Северном Измайлово

Ученики 5-го класса «КиберШколы» Дарья Демина и Самвел Мкртчян в классе информатики учатся программированию и созданию собственных компьютерных игр под руководством молодых практикующих педагогов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В районе Северное Измайлово есть уникальная московская «КиберШкола». В этом году в нее поступило рекордное количество пятиклассников. Чему там учат, 12 сентября узнала «Вечерняя Москва».

Первая московская государственная «КиберШкола» открылась в 2019 году. Тогда в нее были зачислены лишь ученики старших классов, но с каждым годом популярность этого необычного образовательного учреждения росла. Сегодня здесь учатся ребята начиная с пятого класса. И более того, в этом году именно пятиклассников пришло рекордное количество — 100 человек.

— Конкурс у нас был 30 человек на место, — отметила директор «КиберШколы» Елена Авдеева. — К нам приезжают учиться ребята со всей Москвы. Школа эта действительно уникальная.

Во-первых, по словам Авдеевой, здесь молодой педагогический коллектив — возраст учителей от 25 до 35 лет.

— Это неслучайно. Каждый, кто к нам приходит устраиваться на работу, должен быть «на одной волне» с детьми, говорить с ними на одном языке, — пояснила директор школы.

Помимо предметов общей образовательной программы, здесь есть и необычные уроки. Например, кроме физкультуры, ребята занимаются нейробатикой.

— Это такой набор упражнений, который направлен на развитие координации и мелкой моторики, — рассказала Елена Авдеева.

На уроках изобразительного искусства школьники рисуют комиксы и работают с программами графического дизайна.

— Важно, что киберспорт — это не геймерство. Многие путают его с обычным увлечением компьютерными играми, — пояснила она. — Киберспорт — гораздо шире: создание игр, модерация, озвучка, графика, программирование, проведение турниров и другие смежные профессии.

По словам директора школы, учеников как раз знакомят со всем разнообразием специальностей киберспорта.

Особое внимание уделено изучению английского языка. Он, по словам Елены Авдеевой, необходим как для участия в турнирах, так и для их организации.

— Ведь ребята соревнуются с игроками по всему миру, — добавила она.

На уроках программирования школьники создают свои компьютерные игры. Для многих это может показаться чем-то очень сложным, но при желании с задачей справится даже пятиклассник. Это доказывает 11-летняя Дарья Демина. Она в этом году пришла в «КиберШколу».

— Я не ходила на курсы, а сама в интернете нашла обучающие ролики по созданию игр. Еще мне помогали друзья, которые тоже этим увлекаются, — рассказала она. — Я создала игру, в которой нужно передвигать фигуры и проходить препятствия.

Дарья сначала сделала персонажей, затем программировала для них команды, разрабатывала фон и графику, подобрала аудиосопровождение. Кстати, в «КиберШколе» уроки музыки тоже непростые — на них ребята пробуют писать свои электронные треки, чтобы в будущем озвучивать компьютерные игры.

— Мне очень нравится здесь учиться, — говорит еще один пятиклассник, 10-летний Самвел Мкртчян. — Люблю математику, программирование и, конечно, нравится играть за компьютером. У нас в школе есть настоящая киберспортивная арена с игровыми компьютерами, креслами.

Конечно, турниры проводятся после основных уроков. Но дети приходят в школу не ради них. Им интересен сам процесс обучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Кучушев, директор Московского центра «Патриот.Спорт»:

— Ученики «КиберШколы» осваивают общеобразовательную программу, проходят разнообразные курсы идисциплины, связанные с современными информационными технологиями. Сделав такой выбор, уже в школе дети получат знания и компетенции, которые в дальнейшем помогут в выборе профессии. Важно, что здесь созданы все условия для интеллектуального и физического развития юных москвичей.