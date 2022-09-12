Ищем бойцам бронежилеты, а мирным жителям деньги

Телеведущий и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников держит в руках подарок от благодарного жителя Донбасса — картину с Ростовским кремлем / Фото: Из личного архива Бориса Корчевникова

Генеральный директор телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников проводит регулярный сбор гуманитарной помощи для жителей и военнослужащих ДНР и ЛНР.

Также Корчевников лично поучаствовал в доставке гуманитарного груза на Донбасс.

— Впервые я решил отправиться в зону специальной военной операции в мае, — рассказывает телеведущий. — Чтобы не ехать с пустыми руками, я объявил в интернете сбор гуманитарной помощи, предварительно узнав, в чем у местных жителей ощущается наиболее острая необходимость.

Изначально Борис Корчевников не рассчитывал на столь массовый отклик населения и планировал приобрести хоть что-то из намеченного списка.

— Я представить себе не мог, что такое количество неравнодушных людей принесет вещи для жителей республик, — продолжает телеведущий. — Каждый мой день проходит в каком-то невероятном ощущении всеобщей народной мобилизации, настроя на победу. Я слышу подбадривающие настроения людей в каждом сообщении, которое сопровождает денежный перевод, в каждом письме, что приходит в соцсети. Люди сердцем чувствуют то, для чего мы не всегда можем найти точные слова, — что это битва за Правду, за выживание России.

Борис Корчевников отметил, что товары для нужд военнослужащих собираются со всей территории страны.

— Мы обросли всевозможными поставщиками, — объясняет Корчевников. — Что-то доставали через знакомых, некоторые вещи покупали в интернете. Теперь мы с коллегами уже знаем, где можно взять качественные продукты и вещи подешевле. Стараемся сотрудничать с самыми лучшими производителями. Например, бронежилеты, которых сейчас большой дефицит, к нам едут со всех окраин страны — даже из Приморского края.

По словам телеведущего, в Донбассе есть несколько подразделений, которым активисты телеканала помогают особенно регулярно. Это Народная милиция ЛНР и православные батальоны ДНР.

— У нас сложились с ними близкие, почти родственные отношения, да и молитвенная связь очень сильная. Стараемся среагировать на все запросы бойцов, — говорит Корчевников. — Кроме того, мои соцсети постоянно пополняются просьбами о помощи на самых разных участках фронта. Не оставляем в стороне ни мирных жителей, ни разрушенные храмы Донбасса — пытаемся оперативно работать с запросами, помогать по мере возможности.

Гуманитарную помощь активисты отправляют на фронт через знакомых, а также вместе со штатными военкорами.

— Бог даст, скоро снова там окажусь. Возможно, уже этой осенью. Но даже если не телом, то сердцем и мыслями я там ежедневно, — заключил Корчевников.

КСТАТИ

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех московских храмах и монастырях до 18 сентября проходит сбор гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших мирных жителей в зоне конфликта. От туда продукты питания, одежду и предметы первой необходимости отправят в штабы помощи беженцам Ростова-на-Дону, Белгорода, Воронежа и Симферополя и людям, которые проживают в зоне проведения специальной военной операции.