Будьте организованными и проявляйте интерес: педагоги рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

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Школы распахнули двери перед своими учениками. Время поговорить об адаптации первоклассника в школе, которая, затрагивает всех членов его семьи. Что нужно помнить, чтобы пройти этот период максимально мягко и комфортно для ребенка?

Учитель начальных классов школы № 1520 имени Капцовых, победитель конкурса «Учитель года Москвы» Манана Захаренкова имеет большой опыт работы с первоклассниками и знает, как взрослые могут помочь своему ребенку привыкнуть к учебе в школе. Полезными советами с родителями новоиспеченных первоклассников поделились также эксперты Городского методического центра Юлия Кошель и Александрина Светлова.

Что такое адаптация?

— Адаптация — это процесс приспособления организма к изменяющимся внешним условиям, — рассказывает Манана Захаренкова. — Первоклассник при поступлении в школу попадает в условия совершенно иные, непривычные для него.

Педагог отмечает, что ребенку нужно привыкнуть к новой для себя роли — роли ученика. Сам адаптационный период может длиться от месяца до полугода. Все зависит от индивидуальных особенностей первоклассника.

Формируйте позитивное отношение к школе

Опыт Мананы Захаренковой показывает, что адаптация лучше всего проходит у детей, которые любят школу. Ребенок, который с нетерпением ждал свой первый учебный день, легче переносит трудности и изменения. Один из способов этого достичь — сформировать позитивное отношение к школе. Например, можно поиграть в учителей и учеников или почитать вместе книги соответствующей тематики: «Ежка идет в школу, или Приключения трехсотлетней девочки» А. Сои, «Слоненок пошел учиться» Д. Самойлова, «Кыш, Двапортфеля и целая неделя» Ю. Алешковского и другие.

Методист Городского методического центра Юлия Кошель предлагает поделиться с малышом воспоминаниями о своей школьной жизни, показать фотографии, альбомы и другие памятные вещи.

— Можно рассказать о ребятах, с которыми вы учились, о любимых учителях, об успехах, которых вы достигли, — уточняет Юлия Кошель.

Манана Захаренкова подчеркивает, что такие разговоры должны быть исключительно в позитивном ключе. Не следует транслировать свои негативные эмоции и страхи — чем лучше взрослые относятся к школе, тем лучше к ней будет относиться и сам ребенок.

С ней во многом согласна и Юлия Кошель. Многие дети в этом возрасте неусидчивы, им сложно сразу освоить навыки чтения и письма или просто собраться утром в школу. Это объясняет стремление некоторых родителей предупредить детей о предстоящих неприятностях: «В школу не возьмут… Двойки будут ставить… В классе засмеют...» Иногда такие предостережения имеют успех, однако отдаленные последствия могут быть плачевны.

— Ребенок просто не захочет оказаться там, где ему спрогнозированы подобные невзгоды, — объясняет Юлия Кошель. — Поэтому родителям не следует пугать ребенка трудностями и неудачами в школе.

Формируйте учебную мотивацию

Важный элемент, свидетельствующий о готовности малыша к школе, — сформированная мотивация.

— Если ребенок понимает, что он отправляется в школу за новыми знаниями и умениями, это говорит о сформированности учебной мотивации, и, как следствие, адаптация проходит гораздо легче, — рассказывает Манана Захаренкова. — Однако мотивация сформирована не у всех будущих первоклашек. Им еще хочется поиграть, повеселиться с друзьями. Школа с ее уроками и правилами становится фактором стресса. И здесь важно мягко перестроить на учебу.

Педагог советует родителям не требовать от своих детей учиться исключительно на пятерки. Важно поддерживать их интерес к учебе и познанию, а не ставить отметки на первое место.

— Учите ребенка чувствовать и удивляться. Обращайте его внимание на краски леса, наблюдайте за погодой и очертаниями облаков, — говорит Юлия Кошель. — Открыто переживайте с ним все события повседневной жизни, и тогда его любознательность перерастет в радость учения.

Демонстрируйте интерес

Все члены семьи должны искренне интересоваться школьной жизнью своего первоклассника, уверена старший методист Городского методического центра, кандидат психологических наук Александрина Светлова.

— Спросите ребенка, как прошел его день, какие события особенно запомнились ему, появились ли у него новые друзья или во что он играл на перемене. Первоклассники очень впечатлительны, и, конечно, им хочется рассказать о пережитых эмоциях. Важно слушать малыша, чтобы в дальнейшем у него не пропало желание делиться с вами, — отмечает Александрина.

По мнению Мананы Захаренковой, родителям важно и самим включиться в школьную жизнь. Это позволит оперативно решать возникающие проблемы и видеть пути для дальнейшего развития ребенка.

— Общение — важная составляющая школьной жизни. Гуляйте с одноклассниками ребенка, ходите в гости, устраивайте совместный поход в парк. Так и дети смогут подружиться, и вы познакомитесь с родителями из класса, — добавляет Манана.

Будьте организованными

Особое внимание необходимо уделить и режиму дня, чтобы избежать быстрой утомляемости и рассеянности первоклашки. При составлении расписания важно чередовать учебу, дополнительные занятия и не забывать об отдыхе.

— Режим дня важен для всех членов семьи. К сожалению, самая частая причина опозданий, а значит, и стрессовых ситуаций — это взрослые, потому что родителям тоже надо перестроиться, учесть, что теперь им надо собрать и себя, и школьника, — отмечает Манана Захаренкова.

— Отдельного внимания заслуживает и сон, — добавляет Александрина Светлова. — Его продолжительность должна составлять не менее восьми часов. Нужно сразу приучить школьника засыпать и просыпаться в одно и то же время, чтобы он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим.

В первый месяц учебы важно дать малышу возможность больше отдыхать. Пусть секции и кружки немного подождут, ведь уставший, истощенный организм может дать о себе знать в самый неподходящий момент.

— Помните, что для здоровья и успешной учебной деятельности отдых просто необходим, — отмечает Манана. — Это же касается и группы продленного дня в школе. Я рекомендую не оставлять ребенка на продленке хотя бы первые 2-3 недели, а затем постепенно увеличивать время пребывания.

Александрина предлагает родителям вместе с малышом организовать рабочее место для занятий. Это позволит новоиспеченному школьнику привыкнуть к новому статусу. Главное, чтобы обстановка располагала к учебе и помогала ему концентрироваться и не переключать свое внимание в процессе самостоятельной работы.

Установите контакт с учителем

Родители часто переживают из-за отношений, которые сложатся между учителем и их ребенком: будет ли ему комфортно, не возникнут ли конфликтные ситуации. Манана Захаренкова советует сразу установить контакт с педагогом, рассказать ему о малыше: что он любит и чем увлекается. Это позволит учителю выстроить общение с новым учеником.

— Прислушивайтесь к советам педагога, ведь он проводит с вашим ребенком немало времени и часто видит то, что не видно родителям, — отмечает Манана. — Это нормально: все мы в разных обстоятельствах и социальных группах ведем себя по-разному. Поэтому какая-то информация может оказаться новой.

Родителям не следует критиковать учителя в присутствии ребенка: педагог — это ключевая фигура в жизни школьника, и он должен ему доверять.

Самое главное — соблюдайте спокойствие

Адаптация — это непростой период как в жизни маленького ребенка, так и его семьи. Но Манана Захаренкова уверена, что родителям не следует беспокоиться: все изменения естественны, и этот этап рано или поздно завершится. Главное — сохранить позитивный настрой и помочь малышу безболезненно пережить это время. Как говорил Карлсон: «Спокойствие, только спокойствие!»