Живу сердцем: столичные психологи помогли москвичке в период болезни

Фото: Департамент труда и социальной защиты города Москвы

Онкологический диагноз может выбить из колеи даже самого стойкого человека. О том, чем может помочь психолог и почему не стоит опускать руки даже в самых сложных ситуациях, рассказывает клиент Московской службы психологической помощи Нина Миронова.

Почему хочется рассказать всем свою историю? Прежде чем обратиться к врачам, начала ощущать постоянную усталость, слабость, хотя видимых причин для этого не было. Я не знала тогда, что это может быть признаком серьезного заболевания. Прошла обследование, и была обнаружена опухоль — страшный диагноз подтвердился. Прислушивайтесь к своему состоянию и самочувствию, не упускайте время!

После первой операции мне дали группу инвалидности, затем пришлось уйти с работы, потому что было сложно совмещать ее с необходимыми и частыми медицинскими процедурами. Во время болезни впервые обратилась в Московскую службу психологической помощи и осталась очень довольна этой встречей. Я даже была немного удивлена тому вниманию, которым меня окружили. Ведь когда находишься в такой критической ситуации, становишься очень уязвимым и растерянным, не знаешь куда и к кому идти. А психологи могут задать верное направление, курс, придать уверенности в том, что все под силу, помогают изменить отношение к некоторым вещам. А выбор, решение уже будет за самим человеком, конечно.

Пережить несколько операций не просто, но и мир не без добрых людей. В какой-то момент у меня изменился круг общения. Находясь на лечении, познакомилась с интересными людьми. Теперь мы дружим, помогаем друг другу словом и делом. Я переехала жить на дачу, но регулярно приезжаю домой в Москву. Раньше увлекалась вязанием, сейчас нашла новое хобби — выращиваю гортензии, они очень красивые. Приручила двух беспризорных котов, раздаю соседкам журналы по психологии, которые все с удовольствием читают. Возможно, я могу не все на свете, зато делаю отличную шарлотку и вкусный компот. Всегда рада встречам с друзьями, а если у кого-то не получается приехать в гости, то встречаемся за чашкой чая, общаясь по видеосвязи.

Сейчас живу так: решила, что пора к психологу, записалась. Села в электричку, приехала с дачи в город и пришла в Московскую службу психологической помощи. Прихожу как к себе домой — здесь работают очень приветливые люди. Наверное, у них тоже есть свои проблемы и сложности, но я этого не вижу, потому что мне улыбаются. Очень нравится психологическая реабилитация: антистрессовый комплекс, качели «лепесток» (полежу в них и становится хорошо). На днях собираюсь открыть для себя новый вид полезного досуга: стану слушателем психологических вебинаров.