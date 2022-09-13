Специалисты учреждений для детей-сирот помогают воспитанникам в обучении

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Начало учебного года — волнительное время, как для родителей, так и для самих ребят. Нужно выстроить график занятий в школе и кружках, помочь ребенку адаптироваться к переходу от отдыха — к занятиям. Кого-то ждет выпускной класс, а кто-то впервые сядет за парту. О том, как решают эти и другие вопросы в столичных центрах для детей-сирот, мы поговорили с начальником Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения Еленой Зайцевой.

— Елена Михайловна, в детских домах ведь есть свои школы? Сколько всего у вас учеников?

— Нет, уже 8 лет ребята учатся в городских школах вместе с детьми из обычных московских семей. Мы делаем все для того, чтобы наши учреждения были максимально открытыми, а дети — расширяли свой круг общения. В будущем это поможет им быстрее адаптироваться к жизни в новой, приемной семье, взрослой самостоятельной жизни. Нужно уметь выстраивать отношения с самыми разными людьми, и в этом помогает общение с одноклассниками и учителями.

Сейчас у нас свыше 700 школьников. Точно сказать не смогу, т.к. количество наших воспитанников постоянно меняется. Возможно, именно сейчас кто-то обрел приемных родителей.

— Много ли среди воспитанников центра первоклассников? Как их готовят к школе?

— Впервые за парты в этом году сели 48 ребят. Подготовка проводится по нескольким направлениям. Во-первых, наши ребята посещают не только школы города, но и детские сады, где для будущих первоклассников предусмотрены специальные занятия. Во-вторых, с ними работают специалисты центров — педагоги, логопеды, дефектологи. Их задача помочь каждому ребенку индивидуально преодолеть имеющиеся сложности. Если кратко, занимаются развитием логического мышления, тренировкой руки для письма, расширяют кругозор. Но самое главное — это психологическая подготовка. И ею занимаются не только, собственно, психологи, но и воспитатели семейных групп. Малыш не должен испытывать страха перед новым периодом в своей жизни, наоборот, мы делаем все, чтобы он запомнился первокласснику как радостный.

— Каждому родителю школьника знакомы родительские чаты. Кто присутствует там, если у ребенка пока еще родителей нет?

— Педагогов центров содействия семейному воспитанию в чем-то можно сравнить с многодетными мамами. Да, если в семейной группе пять мальчиков и девочек школьного возраста, воспитатель будет добавлен во все чаты. Работы много — нужно запоминать большое количество информации, помогать с уроками ребятам, учащимся в разных классах и по разным программам. Если у ребенка есть какие-то сложности с учебой, то, кроме воспитателя, в чатах будут и другие специалисты — вплоть до директора, если это необходимо.

— А какими бывают эти сложности и как они преодолеваются?

— Самыми разными. Ребенок может иметь особенности здоровья и нуждаться в обучении по индивидуальной программе. В такой ситуации, как и дети из семей, наши ребята проходят Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию, для них подбирается подходящая программа. Кстати, большая часть наших воспитанников с особыми образовательными потребностями учатся в обычных московских школах.

Иногда у детей нет ограничений по здоровью, но ребенку необходимо устранить пробелы в знаниях. У каждого ребенка-сироты за спиной своя история… В таких ситуациях мы подключаем еще и волонтеров, которые готовы заниматься с нашими воспитанниками как репетиторы.

Бывает, что у ребенка снижена мотивация к получению знаний из-за кризиса подросткового возраста или психологических травм, порой одно накладывается на другое. Работаем с этим — занимаемся формированием мотивации, профориентацией ребят.

— Кстати, о профориентации. Существует стереотип о том, что большая часть детей-сирот выбирает для себя низкоквалифицированные профессии, в основном, повара или озеленителя…

— Это просто еще один из мифов о сиротах. Даже для тех ребят, у которых на выбор профессии влияют особенности здоровья, есть немало вариантов.

Среди наших выпускников — ювелиры, айтишники, специалисты бьюти-сферы, представители рабочих профессий. Почти каждый год находятся юноши и девушки, которые решают посвятить жизнь работе в социальной защите.

Поступают они и в топовые вузы. В этом году выпускники центров для детей-сирот стали студентами Российского университета дружбы народов, МГТУ имени Баумана, Российского химико-технологического Университета им. Д.С. Менделеева.

Знаю немало ребят, которые искренне увлечены поварским делом и всегда готовы поделиться интересным рецептом.

В этом году выбор профессии предстоит 273 нашим ребятам — девятиклассникам (к концу года, как я уже говорила, их станет меньше) и 10 юношам и девушкам, приступившим к обучению в 11 классе.

— Какой совет вы могли бы дать родителям школьников?

— Не забывать о том, что движущая сила жизни, в том числе и развития ребенка, — это любовь. Когда дома его будет ждать поддержка и надежная опора в лице семьи, все школьные проблемы окажутся решаем