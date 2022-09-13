Билет к сказочным персонажам: региональные туроператоры подготовили для горожан фольклорные и этнические программы

Администратор карельской базы отдыха Елена Смольская представляет сувениры от местных мастеров. На девушке надет сарафан зеленого цвета. Он символизирует природу, которой славится республика. Еще регион предлагает москвичам посетить резиденцию Деда Мороза и покататься на собачьих упряжках / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

13 сентября в Москве стартовал Международный форум–выставка «ОТДЫХ Leisure». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие направления предлагают москвичам на зимний сезон.

Карельский Дедушка Мороз Талвиукко, в красной рубахе, без привычной шубы, прогуливается по выставочному центру и зазывает всех на свою родину. Зима — это время чудес. И он предлагает провести праздники в Карелии, где находится его резиденция и много других развлечений. Все же регион представляет насыщенную программу. Гостям республики предлагают посмотреть местное Золотое кольцо с водопадами, половить рыбу и покататься на собачьих упряжках.

— Тем более 30 декабря из Москвы в Петрозаводск запустят чартерные рейсы с пятидневными турами, — рассказал директор Информационного туристского центра Карелии Алексей Тигушкин.

Встретиться с Дедом Морозом можно будет и в Новосибирске, который стал столицей Нового года. В городе подготовят большую праздничную программу, где объединят особенности разных российских регионов и народов, которые их населяют. А в Великий Устюг на зимний сезон москвичей зазывает не сказочный волшебник, а Баба-яга. Она приглашает посетить усадьбу Добрыни Никитича. А тем москвичам, кто хочет в осенне-зимний сезон погреться на солнышке, туроператоры предлагают спокойный отдых в Египте или активный в африканской Уганде. А вот представителей европейских стран на выставке, ожидаемо, не оказалось.

13 сентября в Ассоциации туроператоров России сообщили, что девять стран ЕС — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что остальные европейские страны не отказываются пускать российских граждан на свою территорию. Просто они вышли из соглашения об упрощенном получении виз.

— Это значит, что теперь нашим гражданам придется потратить чуть больше времени и денег на оформление виз в западноевропейские страны, — объяснила Догузова. — Количество дней на оформление вырастает с 15 до 45. И стоимость самой визы будет дороже в два раза — 85 евро.

Однако на туристические обмены с европейскими странами такие нововведения не повлияют, считает Догузова. Ведь въезд в часть стран и так был осложнен коронавирусными ограничениями.

— И мы категорически не согласны с подходом, что посещение Европы — это привилегия, — добавила Догузова. — Мы же не предлагаем отвечать зеркально европейским странам — недоброжелателям. Их туристы должны приезжать в нашу страну, ведь любой иностранный турист — это «живые деньги» для нашей страны.

По ее словам, более полумиллиона россиян приобрели путевки по России с кешбэк.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным опроса ВЦИОМа, только 2 процента россиян провели летний отпуск за рубежом. 28 процентов опрошенных отдыхали на даче.

33 процента россиян провели отпуск дома, занимаясь своими делами. На российских курортах отдохнули 16 процентов респондентов. А доля выезжающих на курорты Краснодарского края не изменилась за последние годы и осталась на уровне 7 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по туризму и гостиничному бизнесу:

— На форуме-выставке «ОТДЫХ» представили те направления, которые в ближайшее время у россиян будут пользоваться повышенным спросом. На первом месте во внутреннем туризме продолжит лидировать Москва, а с ней и Санкт-Петербург. Что касается внешнего туризма, спросом будут пользоваться Восточная Азия, Объединенные Арабские Эмираты, Африка. Западная Европа и Америка отступают чуть ли не на последний план. Главное — туризм живет и будет развиваться, несмотря на политическую обстановку.