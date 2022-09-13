Московская команда «Абилимпикс» готовится к национальным соревнованиям: истории участников

Фото: Департамент труда и социальной защиты г.Москвы

Совсем скоро в Москве стартует VII Национальный чемпионат «Абилимпикс» – масштабные соревнования по профмастерству для людей с инвалидностью. Столицу на конкурсе будут представлять 188 победителей регионального этапа. Состязания пройдут по более чем 80-ти профессиональным компетенциям, в которых выступают школьники, студенты и взрослые специалисты. Среди членов жюри конкурса немало представителей крупных компаний, поэтому во время соревнований многие участники получают приглашение на работу.

Сейчас победители московского этапа конкурса готовятся к очередной проверке своих профессиональных навыков и умений. Кристина Трифонова, студентка Колледжа малого бизнеса №4, учится по специальности «Программное обеспечение». В чемпионате «Абилимпикс» она участвует в необычной для себя профессиональной компетенции – «Мультимедийная журналистика». О соревнованиях студентка узнала от своего наставника.

— Интенсивно готовилась к московскому чемпионату, занималась несколько раз в неделю. Тренировалась снимать на телефон красивые короткие ролики, монтировать видео для Rutube, делать качественные фотографии, брать интервью и, самое для меня интересное, создавать сайты, — вспомнила Кристина.

Чемпионка рассказала, что победа стала для нее очень неожиданным, но в то же время приятным событием. Вместе с участницей радовались ее наставники и преподаватели, они также приложили максимальные усилия для такого высокого результата.

Сейчас Кристина вместе с другими лидерами московской команды по журналистике готовится к Национальному чемпионату «Абилимпикс». Они отрабатывают навыки написания эссе и репортажей, тренируются в фотосъемке. Чтобы подготовка проходила эффективно, ребята вместе находят вдохновляющие сюжеты. В объектив участников «Абилимпикс» попадают резвящиеся у фонтанов малыши, благоустроенные парковые территории, городские мероприятия. Ребята тренируются как с педагогами, так и самостоятельно.

Чемпион Москвы в компетенции «Электромонтаж» Егор Милаков тоже усердно оттачивает навыки в своей профессии к Национальному чемпионату. Егор учится на третьем курсе Колледжа архитектуры и строительства №7 по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

— Самое сложное в подготовке к финальному этапу – борьба с самим собой, со своими чувствами и нервами. Ведь на Национальном чемпионате соберутся лучшие из лучших, — отметил Егор.

Сохранять уверенность в своих силах Егору помогают семья, друзья, наставники. Без такой поддержки, по мнению чемпиона, ему было бы трудно подняться так высоко, потому что именно она порой является незаменимым источником движения вперед.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал».