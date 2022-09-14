Каждая жалоба жителей на шум тщательно проверяется

Фото: Комитет государственного строительного надзора города Москвы

13 сентября в интервью «Вечерней Москве» председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал о профилактических мероприятиях, которые проводят для застройщиков.

— Строительство является мощным драйвером экономики, однако для горожан стройка рядом с домом может вызывать неудобства. Игорь Михайлович, каким образом их можно снизить?

— Работа начинается еще на стадии выдачи разрешения на строительство. Специалисты проверяют всю документацию. Если проект недоработан, нарушает какие-либо градостроительные нормы, мы не разрешаем его сооружение. А в случае положительного решения объекты с оформленной разрешительной документацией переходят под надзор и контроль наших инспекторов. Они «ведут» здание от стадии подготовительных работ до благоустройства прилегающей территории. В ходе выездных проверок все выявляемые нарушения фиксируются и находятся на контроле до их устранения.

— Как максимально сократить количество возможных нарушений?

— В ходе каждой проверки осматривается как стройплощадка, так и возводимый объект. Естественно, ему уделяется самое пристальное внимание, поскольку мы должны гарантировать безопасность его будущей эксплуатации. Каждый звонок или претензия, поступающие от жителей в Мосгосстройнадзор, рассматриваются тщательным образом. В своей работе мы делаем акцент на предотвращении нарушений за счет своевременной реакции на обращения граждан и на активной профилактике. На протяжении семи месяцев инспекторы нанесли более 300 профилактических визитов и провели свыше 2,3 тысячи консультаций застройщиков. Доля профилактики сейчас уверенно занимает более половины от всего объема мероприятий. Во втором полугодии мы продолжим наращивать число профилактических мероприятий, поскольку отмечаем их высокую эффективность.

— Строительство каких объектов в городе требует повышенного внимания со стороны Мосгосстройнадзора?

— Мы не разделяем здания и сооружения на более или менее приоритетные. Надзор должен тщательным образом осуществляться по каждому строящемуся объекту. Потому что даже в ходе строительства обычного магазина можно нанести ущерб жителям и даже городу в целом, если не соблюдать градостроительные требования. При этом в Москве немало объектов, которые относят к категории технически сложных и потенциально опасных. К примеру, строительство метро имеет свою специфику. Поскольку прокладка тоннелей ведется под землей, специалисты следят за состоянием зданий и сооружений на поверхности. Также особый контроль нужен при буро-взрывных работах.

— Строители ответственно подходят к своей работе?

— В целом «культура» строительства в Москве постепенно улучшается. Я считаю, что до основной массы застройщиков нам удалось донести, что не стоит экономить на мойке колес или на шумозащитных экранах. Подобное «сокращение издержек» принесет массу неудобств жителям. Поэтому генподрядчики стараются не допускать нарушений.

ДОСЬЕ

Игорь Михайлович Войстратенко родился 28 апреля 1966 г. Образование высшее, воинское звание — подполковник. С апреля 2012 г. по июнь 2013 г. возглавлял Министерство строительства и ЖКХ Архангельской области. С апреля 2021 г. назначен председателем Мосгосстройнадзора. Заслуженный строитель РФ, имеет различные медали.