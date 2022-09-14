«Увеличивает шансы на выздоровление»: психолог рассказал, как принять диагноз «онкология»

Фото: Департамент труда и социальной защиты г.Москвы

Специалист Московской службы психологической помощи Виталий Смолков рассказал о том, почему людям с онкологией не нужно копить в себе негативные эмоции и как настроиться на конструктивный лад.

Узнав об онкологическом диагнозе, человек зачастую оказывается совершенно дезориентированным. Столкновение с пугающей неожиданностью вызывает реакцию шока и отрицания: психика отказывается принять объективную информацию как данность. Затем наступает стадия гнева, который может быть направлен либо вовне, и тогда мы ищем виноватых в случившемся, либо на себя самих, что выражается в упреках: «я сам это допустил», «я не следил за здоровьем», «я прогневал судьбу» и т.п.

После того, как прошла стадия гнева, возникает надежда на благоприятный исход. Данная стадия называется «торги». Человек пытается взять себя в руки, старается подбодрить и утешить, либо начинает молиться, давать обещания «начать новую жизнь» с надеждой на то, что ситуация разрешится сама собой.

И если торги не приводят к желаемому результату, начинается депрессивная стадия, которая, как правило, характеризуется состоянием бессмысленности, сниженной двигательной активностью, заниженной самооценкой, нежеланием что-либо делать, плохим сном и многими другими симптомами.

— Все эти стадии у пациентов с онкологией проходят по-разному. Это зависит от типа личности и склада характера. Кто-то может застревать и возвращаться в стадии гнева и торгов. У кого-то депрессивная стадия может протекать дольше, чем обычно (от двух недель до полутора месяцев). А бывает и так, что человек никак не может прийти к завершающей фазе – стадии принятия, — рассказал специалист.

Как настроиться на конструктивный лад в процессе лечения

Не сдерживайтесь, позвольте вашим переживаниям проявиться. Не избегайте негативных мыслей. Помните, что испытывать любые эмоции – нормально. Вы вправе отрицать, злиться, тешить себя надеждой, грустить и тревожиться. Скорее было бы странно, если бы такого не происходило. Это говорит о том, что вы живы и способны наблюдать за своими чувствами.

— Бесполезно жить прошлым, терзать себя негативными воспоминаниями, сожалеть и предполагать, что было бы, если бы… Тревожиться о будущем и тратить ресурс на каждое вероятное «а вдруг» – тоже не очень полезно. Вместо этого старайтесь концентрироваться в настоящем моменте, проживайте этот миг между прошлым и будущим, пока он с вами, цените то, что имеете в сейчас, а не то, что было или вероятно будет. Например, полезно заняться медитацией – безоценочной концентрацией внимания на «здесь и сейчас», — отметил психолог.

Пример упражнения

Устройтесь максимально удобно и постарайтесь расслабиться. Дышите ровно, следите за тем, как потоки воздуха проходят сквозь дыхательные пути и наполняют грудную клетку. Почувствуйте, как сидит на вас одежда, какие звуки слышны вокруг, какова температура воздуха. Пройдитесь по телесным ощущениям от кончика пальцев ног до макушки головы и обратно. Сами для себя поймите, какие участки вашего тела испытывают наибольшее напряжение, и синхронно с долгим выдохом попытайтесь расслабить их до состояния мягкости. Следите за дыханием, меньше концентрируйтесь на мыслях. Если чувствуете, что голова уводит вас в анализ прошлого или будущего, усилием воли переключайте внимание на дыхание, тактильные ощущения и мышечное расслабление. Таким образом, вы позволяете «передохнуть» вашей нервной системе.

В трудное время старайтесь не избегать общества других людей. Процесс лечения любого онкологического заболевания, как правило, достаточно длительный. Поэтому так важна постоянная поддержка от членов семьи и друзей. Человек с таким диагнозом крайне уязвим и остро нуждается в опоре.

— Если жизнь сложилась так, что рядом нет близкого человека, готового разделить этот непростой период, то помочь преодолеть кризисные эмоциональные «качели» могут психологи. Не стоит отказываться от консультаций со специалистами, ведь как показывает практика, позитивный психоэмоциональный настрой ускоряет адаптацию к диагнозу, усиливает доверие к процессу лечения, что, в свою очередь, увеличивает шансы на полное выздоровление, — подчеркнул Виталий Смолков.

Пилотный проект по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников стартовал в конце 2021 года в трех столичных центрах амбулаторной онкологической помощи: на базе Боткинской больницы, онкологической больницы №1 и медцентра «Коммунарка». Также психологическая поддержка оказывается в подразделениях Московской службы психологической помощи. Круглосуточная помощь доступна по телефону горячей линии психологической помощи людям с онкологическими заболеваниями по номеру +7 (495) 587-00-51 или по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского); 8-495-051 (с мобильного).