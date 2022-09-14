Экологическая революция: новые технологии очистки сточных вод

Фото: пресс-служба АО «Мосводоканал»

Ежедневно на крупнейшие очистные сооружения Москвы поступают миллионы кубометров коммунально-бытовых, производственных и поверхностных сточных вод. Для их очистки используются современные технологии. Рассказываем, какие методы сегодня применяются при работе со сточными водами и как они позволяют сохранять экологический баланс.

Когда мы случайно роняем в раковину ватные палочки или влажные салфетки (лучше, конечно, не ронять), мало кто задумывается, куда же они исчезают. Ведь если канализационные воды после очистки попадают в Москва-реку и другие природные водоемы, значит, эти предметы окажутся там? К счастью, нет. То, что останется на финальной стадии очистки, можно будет пустить в безотходное экологическое производство. Более того, согласно генеральному плану развития канализации, постепенно модернизируются все очистные сооружения столицы.

Очистные сооружения выполняют важнейшую природоохранную функцию, фактически представляя собой экологический барьер, предотвращающий поступление загрязняющих веществ в водные объекты, отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Сегодня в столице реализуется программа природоохранных мероприятий, нацеленная на поэтапное снижение негативного воздействия производственной деятельности компаний на окружающую среду.

Много лет назад сточные воды просто пропускали через почвы, очищая таким образом, но в наше время массив стоков слишком огромен и требует такого же огромного комплекса очистных сооружений. Для этого в столице работают Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения (КОС и ЛОС), а также Зеленоградские, Южно-Бутовские. Еще несколько сооружений располагается в Новой Москве. На них сточные воды проходят многоступенчатую очистку.

Живые фильтры

Очистка сточных вод — это большой комплексный процесс, состоящий из нескольких этапов. Сначала стоки проходят через механические решетки для удержания мусора. Затем — сквозь песколовки, первичные отстойники, аэротенки (резервуар, где происходит биологическая очистка сточной воды), где осветленные сточные воды смешиваются с активным илом и насыщаемые кислородом. Далее вода попадает во вторичные отстойники, на которых так любят жить чайки.

Мусор (чего тут только нет — от носков до резинок для волос) с решеток на ЛОС обезвоживается, обеззараживается и отправляется на термическую утилизацию — это еще одна современная безотходная технология. В процессе биологической очистки на сооружениях образуется осадок. Он обезвоживается и перерабатывается в искусственную биопочву для рекультивации карьеров. Однако в Мосводоканале успешно опробовали новую технологию по сушке этого осадка и теперь из него получают биотопливо, которое покупают цементные заводы. То есть получается безотходное производство, экономически выгодное и без вреда для природы.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Разработки российских инженеров

Коммунально-бытовые сточные воды и производственный сток, а также талая вода (со снегоплавильных установок) уходят в коммунально-бытовую канализацию. Всю эту систему обслуживают специалисты АО «Мосводоканал». Поверхностный сток и производственные сточные воды поступают в ливневую канализацию, которая находится на балансе ГУП «Мосводосток». На всех объектах проводится поэтапная модернизация, обновление оборудования. За счет внедрения новых технологий энергоэффективности и экономии воды за 10 лет был снижен объем сброса сточных вод на 22 процента.

Основной объем сточных вод сегодня приходится на Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения. На КОС установлен крупнейший в мире блок ультрафиолетового обеззараживания.

При модернизации очистных сооружений все поверхности, которые являются источниками газа и запаха, удалось перекрыть благодаря уникальной разработке российских инженеров — плоским плавающим перекрытиям. Это крышки, которые поднимаются и опускаются в зависимости от уровня воды в отстойниках. Они состоят из колец, расположенных внахлест, а зазоры закрыты уплотнением, чтобы запах не просачивался.

На очистных сооружениях ГУП «Мосводосток» хорошо себя зарекомендовал биологический метод очистки воды в отстойниках с помощью эйхорнии. Еще это растение называют водным гиацинтом. Эйхорния настолько удивительна, что способна поглощать даже ракетное топливо из воды.

При помощи этого растения удается решить проблему цветения воды, в том числе в прудах-отстойниках. Гидроботанический способ очистки используется в Москве с 2011 года на сооружениях доочистки поверхностного стока. Правда, с учетом погодных условий он применяется только в летний период.

— Эйхорния обладает способностью поглощать и перерабатывать большое количество загрязняющих веществ. За счет способности ускорять окислительные процессы в водной среде, в том числе способствовать разложению углеводородных соединений, растение выполняет роль биофильтра, — рассказала заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

Для снижения интенсивности цветения воды в прошлом году на 147 подведомственных водоемах проводилась обработка акватории специальным биопрепаратом. За счет действия живых полезных бактерий, входящих в состав биопрепарата, уменьшаются концентрации органических веществ в воде. В итоге снижается зарастание акватории прудов сине-зелеными водорослями, улучшается кислородный режим, который так важен для жизни рыб и других водных животных, пояснили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Фото: Полина Наседкина / Вечерняя Москва

Топливо из канализации

Для максимального уменьшения объема обезвреженного осадка (отхода) перед его утилизацией налажен процесс механического обезвоживания с помощью современных центробежных аппаратов (декантеров) вместо устаревших фильтр-прессов. В результате объем осадка уменьшается более чем в девять раз.

Перспективным направлением утилизации осадка сточных вод является сушка осадка и его использование на цементных заводах в качестве альтернативного топлива (биотопливо). На новую технологию производства твердого биотоплива из осадка получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы, разработаны и утверждены Технические условия и Технический регламент, а также сертификат соответствия. Для реализации выбранного направления по получению биотоплива из осадка был осуществлен пилотный проект термической сушки осадка на Люберецких очистных сооружениях.

Важно напомнить, что в некоторых городах осадок просто вывозят на иловые полигоны, где вредные вещества хранятся годами, или сжигают, выбрасывая вредные вещества в атмосферу. Для столицы это исключено.

Кроме того, за состоянием атмосферного воздуха в районах Москвы, где располагаются очистные сооружения, можно следить с помощью автоматических станций экологического мониторинга. Сегодня в городе 59 таких станций. Информация обновляется на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг» в режиме реального времени и находится в открытом доступе для горожан.