Альберт Лиханов: удивительная жизнь, вселенский масштаб свершений

Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра Алексей Бородин и председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов (слева направо) на пресс-конференции, посвященной тридцатилетию Российского детского фонда / Фото: ТАСС

13 сентября исполнилось 87 лет со дня рождения Альберта Лиханова — писателя, основателя и первого и бессменного президента Советского, а затем Российского Детского фонда, Международной ассоциации детских фондов, а также Фонда защиты детей, созданного указом Президента РФ от 6 октября 2020 года. Это первый день рождения, который близкие и коллеги встречали без него.

Вечер памяти «Уроки нравственности Альберта Лиханова» собрал в Российской государственной библиотеке столицы море гостей. Это неудивительно: Альберта Анатольевича не просто знали, а искренне любили очень многие. И то, что он абсолютно уникален, было понятно и при его жизни. Но, как известно, большое все же видится на расстоянии. Сейчас, когда после ухода известного писателя и выдающегося общественного деятеля прошло уже восемь месяцев, начинает болезненно ощущаться его нехватка, и чувствуют это все, кто сталкивался с ним по работе, общался, дружил, с нетерпением ждал его новых повестей и романов.

Альберт Лиханов прожил удивительную жизнь, успев сделать так много для людей, что масштаб его свершений и его личности, а значит, и масштаб потери мы пока оценить просто не в состоянии. Кроме того, он был неким мерилом нравственности и честности, и его принцип «ни дня без добрых дел» был не просто красивым слоганом, а сутью его действенной, феноменальной жизни. Количество ребят, получивших помощь благодаря Российскому Детскому фонду, не поддается подсчету. Правда, штрих к портрету: с момента основания фонда и до конца жизни Альберт Анатольевич хранил абсолютно все, даже копеечные чеки, чтобы в любой момент быть готовым отчитаться за любую трату РДФ. Через его руки проходили огромные деньги, и все они, до копейки, были потрачены на помощь детям. Честь и репутация его были безукоризненны. Когда он успевал писать, да еще так остро, — тоже вопрос без ответа. Впрочем, по словам его вдовы, Лилии Александровны, «он не был в отпуске 27 лет...»

Гостей вечера приветствовал писатель и журналист Дмитрий Лиханов, продолжающий дело отца: Российский Детский фонд ни на день не останавливал свою работу.

Фонд, как это всегда было и при Лиханове-старшем, с головой погружен в решение самых острых проблем, а сегодня это, кроме непрекращающейся работы по основным программам, еще и передовая в прямом смысле слова: РДФ поставил на Донбасс и в Мариуполь уже не один гуманитарный конвой, войдя в эту зону первым из благотворительных организаций. Нет сомнений, что при Альберте Анатольевиче все было бы так же.

— Мой друг детства, — рассказал Дмитрий Лиханов, завершая выступление, — как-то спросил у отца, как он представляет себе рай. И отец ответил, что он его себе не представляет, потому что не может понять, как можно ничего не делать. И в этом был весь Альберт Анатольевич…

Аплодисментами встретили гости вечера известие о том, что имя Альберта Лиханова будет увековечено:

— Накануне дня рождения отца в его родном Кирове закончилось общественное голосование, по итогам которого принято решение о переименовании улицы, прежде носившей имя революционера Василия Горбачева: она будет носить имя Лиханова, — сообщил Дмитрий Альбертович.

Имя писателя обретет и школа, где он учился, а в доме, где он жил, будет открыт музей. Поднимается вопрос и об установке памятника Лиханову в Москве. А ко дню рождения Альберта Анатольевича Вятский монетный двор выпустил красивую монету в честь писателя: первой получила ее из рук сына Лилия Александровна. Судьба подарила им с Лихановым огромную любовь и 62 года общего счастья.

На вечере о Лиханове говорили тепло, со светлой печалью. Среди тех, кто взял слово, был, например, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Были зачитаны глубокая и трогательная статья о Лиханове Станислава Куняева, приветственное слово председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Выступали и специально приехавшие для этого в столицу представители отделений Российского Детского фонда, а очаровательная актриса Марина Яковлева, сыгравшая в картине «Благие намерения», снятой по одноименной повести Альберта Лиханова, прочла отрывок из нее на фоне бегущих на экране кадров.

Гостей встречи ждал подарок — конечно, книга. «Прошедшее время» — так назвал Альберт Лиханов произведение, логически завершающее его цикл «Русские мальчики». Конечно, никто не предполагал, что она окажется последней. Теперь многогранное творчество Альберта Лиханова исследуют филологи. Он не был детским писателем, как иногда его называли, и даже слегка обижался на эту формулировку; он был писателем, который писал о детях — для взрослых. Много лет назад избрав эту тему главной для себя, он посвятил заботам о детях всю свою жизнь.

ДОСЬЕ

Альберт Анатольевич Лиханов (13 сентября 1935 года — 25 декабря 2021 года) — писатель, общественный деятель, основатель и бессменный председатель Российского Детского фонда, академик Российской академии образования (РАО), член-корреспондент АПНСССР, автор книг, в которых затрагиваются поколенческие, моральные темы, лауреат множества литературных премий, кавалер самых значимых госнаград: орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Почета, Дружбы, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».