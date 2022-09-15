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Форум объединил экологов со всей страны

Ольга Кувыкина
биолог, автор книг о дикой природе
Общество
Форум объединил экологов со всей страны
Фото: экосистема41.рф

Завершившийся всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» теперь будет проходить на Камчатке ежегодно. По словам его участников, форум дает возможность ярко проявить себя молодым творческим людям, которые готовы участвовать в проектах по сохранению природы нашей страны.

Для участия в форуме было подано множество заявок от молодежи 18–35 лет. Нужно было пройти на сайте специальный видеокурс и отправить эссе. После отбора Камчатский край принял 450 молодых людей, интересующихся экологией и способных помочь развить молодежное экологическое движение в России. Те, кто не попал на форум, могли смотреть ежедневные трансляции мероприятий, в том числе лекций. По итогам образовательной программы форума участники создали концепцию единой системы экологического мониторинга, было разработано 12 экологических уроков для школьников.

По итогам форума в рамках федерального конкурса грантов будет реализовано 17 экологических инициатив. Среди победителей — школа волонтеров-экскурсоводов, школа экопросвещения, экотропы, мастер-классы и акции по переработке мусора.

Представить свой экологической проект можно, приняв участие в открытом конкурсе «Лидер климатического развития». Его организатором является Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Участвовать в конкурсе могут компании и корпорации, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, проектные организации, СМИ, администрации субъектов.

Заявки принимаются до 30 сентября 2022 года на сайте «Климатической платформы». Основной критерий отбора — эффективность и полезность проектов для горожан. Объявление результатов и церемония награждения победителей состоятся в октябре 2022 года.

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