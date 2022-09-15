День, когда планета станет чище

Фото: Мосприрода

17 сентября многие страны отмечают Всемирный день чистоты. Каждый год к этой дате проводятся различные экологические мероприятия, акции и субботники. Например, специалисты ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в этом году с 13 сентября по 4 октября принимают участие во всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов водных объектов. Принять участие в акции может любой желающий.

Международное экологическое движение по уборке территорий сегодня объединяет общественность, власть и бизнес, а инициатива исходит от самих людей, которые понимают, как мусор влияет на состояние земли, воды и воздуха. Когда один человек регулярно убирает мусор в лесу, на него смотрят как на белую ворону, а когда это происходит организованно в один день по всей планете, публикуемые с общим тегом фотографии до и после уборки выглядят впечатляюще и мотивируют людей на дальнейшие свершения. Такой пример очень важен для детей, которые видят, что бороться за чистоту планеты вместе — это может быть интересно и модно.

В России гражданское движение по уборке мусора на природных территориях называется «Сделаем! Россия». В Москве партнером команды является ГПБУ «Мосприрода», на сайте которого можно ознакомиться с афишей эколого-просветительских мероприятий и записаться на них. Мосприрода проводит экскурсии по особо охраняемым природным территориям, квесты, лекции, мастер-классы, а также интерактивные программы и реализует экологические акции.

В прошлом году на природных территориях ГПБУ «Мосприрода» прошли 17 природоохранных мероприятий по очистке берегов от бытовых отходов и древесного хлама в рамках всероссийской акции по очистке берегов водных объектов «Вода России». К субботникам присоединились свыше 300 волонтеров. Общими усилиями удалось очистить 16 километров береговых линий водоемов, собрав более 20 кубометров отходов.

Несколько лет назад добровольцы принимали участие в уборке на всех материках, включая Арктику, где экипаж круизного лайнера вместе с пассажирами отправился на побережье собирать мусор. В том же году активисты на Шри-Ланке собрали на пляже 250 килограммов пластика и 15 килограммов… пляжных тапочек.