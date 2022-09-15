«Макаревич и Шевчук потеряли связь с реальностью»: Вадим Самойлов — об уехавших артистах, спецоперации и творчестве

Фото: Из личного архива Вадима Самойлова

Этой осенью рок-музыкант Вадим Самойлов представит первый сольный альбом после завершения проекта «Агата Кристи» в 2010 году. В настоящий момент он активно поддерживает военную спецоперацию и выступает с концертами для российских бойцов. Артист рассказал «Вечерке» о выступлениях в Донбассе, гражданской позиции и современных исполнителях.

— Вадим, расскажите, что ждать поклонникам, о чем будут новые песни?

— Названия у альбома пока нет. В нем будет более 15 композиций на философские, жизненные темы. И, конечно, в них будет отражена история, связанная с сегодняшним днем — военная спецоперация. Нового музыкального стиля я не искал — это отголоски всего того, что меня сформировало: парафразы советских композиторов, музыка из советских фильмов, международный арт-рок. Я не претендую на какой-то новый музыкальный стиль, но претендую на высказывание, в большей степени гражданско-философское.

— Вы часто выступаете перед нашими военнослужащими. Например, недавно были в Крыму. Как проходят такие встречи?

— С армией мы дружим давно: бывали в Сирии, много раз посещали Донецк, Луганск. Сейчас тоже продолжаем ездить по воинским частям. Недавно у нас были выступления в Ялте и Севастополе, после чего заехали на авиабазу в Бельбек и на авиабазу в Джанкое. Встреча с военными — это, конечно, всегда больше общение, чем концерт. Оно занимает по несколько часов: общаемся с командирами, личным составом, раздаем автографы, фотографируемся. Это целый день, когда наши военнослужащие получают хорошую порцию позитива и уважительного к ним отношения. Я считаю, что это очень важно.

— Как вы считаете, обязан ли рок-музыкант открыто выражать свою гражданскую позицию сейчас? Многие артисты принципиально отказываются говорить о политике, так как боятся потерять поклонников.

— Дело здесь не в рок-музыкантах. Есть люди, которые внятно выражают свою позицию, а мы можем судить — правильная она или нет. Я считаю, что на сегодняшний день абсолютно правильная гражданская позиция — патриотичная. А наши оппоненты, осуждающие спецоперацию, — либо не хотят, либо не могут разбираться в политических или гражданских процессах. Любому здравомыслящему человеку, который с 2014 года наблюдает за этой трагедией, очевидно, кто зачинщик конфликта — это Украина, кто из-за этого пострадал, и зачем сейчас нужна спецоперация. Но часть людей инфантильные: им просто не интересна политика. Другие — боятся потерять место работы или зрителя. Но если ты чувствуешь себя гражданином — ты можешь высказываться. А должен ли? Я придерживаюсь такой точки зрения: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.

— Вы говорили, что Андрею Макаревичу* и Юрию Шевчуку поменять свое оппозиционное мнение и оценить ситуацию мешает «звездная болезнь». Поясните, а как это связано?

— У популярных людей из творческой интеллигенции зачастую случается такая форма звездной болезни, которая приводит к переоценке своего разума, интеллекта, понимания жизни. Человек начинает считать себя особенным, а всех остальных дураками, быдлом. Я сталкивался с такими проявлениями у большого количества деятелей культуры – это общее заболевание. Нежелание, неумение адекватно оценивать реальность — одно из проявлений звездной болезни конкретно для этих людей.

— А что вы думаете о том, что группы «Би-2», «Сплин», Земфира и другие артисты, которые раньше особо не высказывались о политике, стали осуждать нашу страну?

— В 2015 году на концерте в Грузии Земфира держала в руках украинский флаг. А я в ту пору находился в Луганске, и под этим флагом мирный город забрасывали авиационными бомбами. Тогда я призвал ее расшифровать свои действия, но она так ничего и не прокомментировала. Земфира выражает что-то символами, но ничего не объясняет. Что касается «Би-2», то эти ребята раньше заявляли о своей аполитичности, но на самом деле они лукавили.

Фото: Из личного архива Вадима Самойлова

В их видеоклипах есть намеки на оппозиционное содержание. Участники коллектива в своих личных ресурсах позволяли себе очень много критических замечаний против государства и спецоперации. По собственности глупости они отказались выступать в Омске (на фоне баннера «Za президента!». — «МВ»), и это вывело их на чистую воду. А Саша Васильев из «Сплина» ничего экстравагантного не сказал: он заявил, что сожалеет о том, что на концерт не могут приехать музыканты, которые покинули страну. Но при этом он сам выступает у себя на Родине и сожалеет, что наше рок-н-рольное братство рассыпалось.

Я тоже сожалею, что достойные деятели культуры оказались по другую сторону баррикад. И очень надеюсь, что и Гребенщиков, и Макаревич*, и Шевчук рано или поздно смогут разобраться и прозреть.

— Поклонники поддерживают вашу позицию?

— Единицы откололись, но большинство остались. Даже если бы огромное количество людей откололось, все равно — это моя позиция, я ее высказываю. Это мой гражданский долг быть честным перед людьми и собой. Мы все-таки рокеры и славимся наличием принципов.

— Что вы думаете о том, что на Западе сейчас принято ругать Россию, но тем не менее находятся артисты, которые поддерживают нас. Например, Роджер Уотерс из «Пинк Флойд» недавно заявил, что НАТО спровоцировало украинский кризис.

— Роджер Уотерс относится к числу интеллектуалов с широким кругозором, знанием истории и пониманием сути вещей. Он уже много лет критически высказывается о политике западного мира, и в частности об Америке. А сейчас, говоря об Украине, — он по сути дела занимается просветительской работой.

— Популярных сегодня молодых исполнителей обвиняют в пропаганде нездорового образа жизни. А были ли такие претензии в свое время к «Агате Кристи»?

— Конечно. «Агата Кристи» была красной тряпкой! Но у нас не было пропаганды нездорового образа жизни, как, например, в текстах песен у современных рэперов. У молодых исполнителей сейчас, к сожалению, есть такой посыл — «гуляй-прожигай жизнь». А мы оперировали культурными понятиями, эзоповым языком. Строчка в нашей песне «Опиум для никого» «будем опиум курить» — это отсыл к Александру Вертинскому. А «вино и гашиш» в «Моряке» отсыл к морским рассказам XIX века. Всерьез воспринимать это не стоило. Но в ту пору люди уже на автомате ошибочно домысливали, что даже такие безобидные наши песни, как «Ковер-вертолет» — про наркотики. Сейчас на массовых мероприятиях я, конечно, этих песен избегаю.

— В одном из интервью вы говорили, что помирились с братом Глебом (экс-солистом «Агаты Кристи». — «МВ»), а суды по поводу авторских прав на песни остались в прошлом. Вы общаетесь сейчас с братом, несмотря на то, что у вас противоположные политические взгляды?

— Мы не общаемся. Единственная база для нашего общения — это мама и ее здоровье. Мы с Глебом интроверты. Мне очень дорого время, когда я сижу один дома и молчу. И мой брат такой же. Он закрытый человек, у него свой внутренний мир. Мы даже во времена «Агаты Кристи» друг к другу в гости не ходили. Сейчас выступаем по отдельности. И Глеб может петь любые песни «Агаты», и я. Вновь соединяться нет никакого интереса ни с его, ни с моей стороны. У меня репертуар «Агаты» уже отходит, тематика песен становится другая — в ней больше личной позиции.

— Многие артисты сейчас жалуются на тяжелое финансовое положение. На вас как то повлиял кризис, пандемия?

— Так совпало, что я как раз перед началом пандемии отправил свой коллектив в досрочный отпуск и занялся созданием альбома. Так что ничего неожиданного не произошло. Я не селебрити, не веду многомиллионный образ жизни, у меня нет самолетов, особняков, которые нужно обслуживать. У меня все в жизни просто. Большинство артистов, кроме Баскова, Киркорова и подобных, живут от зарплаты до зарплаты, от концерта до концерта. Я считаю, что деятель культуры не должен сильно отрываться от среднего уровня в своей стране.

— А закрытие границ как-то повлияло?

— Мы крайне редко гастролировали заграницей. Наши селебрити рассказывают, что у них якобы туры по Америке, но не надо вводить людей в заблуждение: концерты по русскоязычным диаспорам — это тоже самое, что и концерты по России. Ничего там нового нет. Мне наплевать на западные гастроли. А вот гастроли по городам Донбасса и нашим военным госпиталям меня заботят намного больше.

— А отдыхать за границу не выезжаете?

— Я уже насмотрелся там всего. Заграница исчерпывается: походил, поднялся на гору, встретил рассвет. И все. А у нас в стране достаточно мест — есть чем заниматься, что посмотреть.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

ДОСЬЕ

Вадим Самойлов родился 3 октября 1964 года в Екатеринбурге, после вместе с родителями переехал в Асбест. В 1987 году окончил радиотехнический факультет Уральского политехнического института. В 1988 году вместе с Александром Козловом и Петром Маем создал группу «Агата Кристи». Позже к коллективу присоединился брат Вадима – Глеб Самойлов. В 2010 году группа прекратила существование. Вадим продолжает выступать с собственным коллективом.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Как вы считаете, есть ли артисты, которые сейчас пиарятся на спецоперации?

— Чужая душа потемки. Меня как-то спрашивали по поводу нового артиста SHAMAN, у которого есть песни Я русский», «Встанем», он и гимн России исполнял. Я не знаю, продюсерский ли это проект или этот парень действительно сам сочиняет песни. Но даже если в этом было бы какое-то лукавство — все рано то, что он делает — это полезно. Когда на большой формат выходит патриотика — это замечательно. Ничего зазорного здесь нет.

— В последнее время ваше имя все чаще появляется в прессе. Зовут вас на интервью блогеры, приглашают на ток-шоу?

— Я отказываюсь от всех телешоу, где препарируется чужая жизнь. Моя позиция такая: не судите, да не судимы будете. Но я всегда готов высказываться об общественно-политической обстановке и специальной военной операции.

— Почему распалась «Агата Кристи»?

— «Агата Кристи» не распадалась — это было взрослое решение двух взрослых людей (вместе с братом Глебом Самойловы) идти дальше разными путями.

— Есть ли ностальгия по временам, когда «Агата Кристи» была суперпопулярной?

— Отвечу словам Эльдара Рязанова: «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать». У меня ностальгии нет. Рок-музыканты философски относятся к жизни и понимают смысл своего пути. Есть только небольшая ностальгия по молодости, легкое сожаление.

— Что вы думаете о современной молодежи?

— С молодежью нужно работать. Им никто толком не объясняет, что сейчас происходит в мире. Мне приходится разъяснять, когда украинский конфликт начался, разжевывать как это было, показывать фотографии с мест, которые я своими глазами видел. Нужно вести дискуссию на равных.

* — признан в России иностранным агентом.