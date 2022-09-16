Вот вам колечко за 600 миллионов: в какие бриллианты вкладывают деньги российские знаменитости

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 1 октября в РФ отменяют НДС на покупку инвестиционных бриллиантов. Очевидно, эти драгоценные камни станут более привлекательным инструментом вложения денег. «Вечерка» выяснила, какие украшения предпочитают наши звезды.

Самая знаменитая любительница «камушков» — телеведущая Ксения Собчак.

Среди хитов ее коллекции от лучших ювелирных домов мира — кольцо с бриллиантом в 42 карата. Стоимость изделия может доходить до 600 миллионов рублей по текущему курсу. Страстная поклонница ювелирного «люкса» — продюсер Яна Рудковская.

На светские выходы она чаще всего надевает любимое кольцо с зеленым камнем в форме сердца весом около четырех карат.

Часть экспертов полагают, что это изумруд за пять миллионов рублей, но некоторые уверены, что это редкий зеленый бриллиант стоимостью 20–25 миллионов рублей.

Телеведущая Виктория Лопырева была замечена на светской вечеринке в комплекте, который эксперты оценили в 51 миллион рублей. Серьги и кольцо изготовлены из белого золота 750-й пробы с драгоценными камнями общим весом более 20 карат.

Певица и телеведущая Ольга Бузова знает, что ей идут длинные «сложные» серьги. Особенно эффектно Ольга выглядит в шандельерах из изумрудов стоимостью около 20 миллионов рублей.

Очень идут серьги и певице Алсу. В ее коллекции есть серьги-висюльки с бриллиантами. Их цена — около 60 миллионов рублей.

Балерина Анастасия Волочкова хвасталась кольцом-маркизой с турмалином Параиба в окружении бриллиантов. Его стоимость достигает 60 миллионов рублей. Но эксперты сомневаются, что это именно Параиба.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ян Арт, эксперт по инвестициям:

— Золото и бриллианты можно рассматривать как «парковку» средств, уход от инфляции, но прибыль от них вряд ли можно будет получить. Состоятельные люди, во-первых, инвестируют в свой бизнес и в бизнес аффилированных с ними лиц. Во-вторых, у обеспеченных людей традиционно много недвижимости. И в-третьих, они предпочитают классический фондовый рынок. Когда окончится горячая фаза политических событий, фондовый рынок станет путем номер один в сфере инвестиций.