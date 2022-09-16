Бредовые идеи и депрессия: о каких заболеваниях может говорить беспорядок в доме

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Беспорядок в доме может говорить о серьезных психологических нарушениях. Психиатр Евгений Фомин рассказал «Вечерней Москве», какие диагнозы скрываются за неряшливостью и нежеланием убираться.

По словам специалиста, нарушение порядка в доме может сигнализировать об изменениях в психологическом состоянии человека. Одним из самых распространенных диагнозов является депрессия.

— Бардак в доме может говорить о большом количестве психических расстройств. Нет такого симптома, который описывал бы неряшливость человека, относящуюся только к одному определенному диагнозу. Это может быть как определенное расстройство, так и их совокупность. Но чаще всего это можно отнести к депрессивному расстройству. В этом случае у человека нет энергии, он не получает удовольствия от жизни и видит свое будущее в негативном свете. В таком состоянии он будет убираться в последний момент, — уверен Фомин.

Психиатр отметил, что более серьезным диагнозом, о котором говорит беспорядок в доме, является синдром накопительства. Он развивается постепенно, но может превратить жилье человека в помойку.

— Более тяжелые заболевания, симптомами которых может быть беспорядок в доме, могут быть патологические идеи. Например, идея накопительства, или «синдром Плюшкина». Сначала человек начинает копить свои вещи, а потом начинает покупать кучу ненужного и таскать хлам с улицы и помоек. Человек полностью уничтожает свою квартиру и делает ее непригодной для жизни. Я сам был в таких жилых помещениях. Это ужасно. У жильца остается маленькая часть квартиры, по которой он ходит среди гор мусора, — рассказал Фомин.

Эксперт подчеркнул, что в таком состоянии человек не может критически относиться к своим действиям:

— Отмечу, что в таком состоянии у человека нет критики относительно своей болезни. Он считает, что так жить нормально. Например, он может думать, что сломанная ветка пригодится ему в будущем. Это бредовые идеи накопительства.

Фомин заверил, что не только патологический беспорядок, но и резкая чрезмерная чистоплотность может указывать на серьезные нарушения в психике.

— Любые резкие изменения в сторону беспорядка или, наоборот, чрезмерной чистоты сигнализируют об изменениях в психике человека. Близкие должны обратить внимание на его состояние и предоставить помощь. А если человек всегда был неопрятным и неаккуратным, то это просто его уровень комфорта, — подытожил собеседник «ВМ».