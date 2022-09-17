И тебя, Барсик, вылечат: ждать ли россиянам дефицита иностранных лекарств для домашних питомцев

Ветеринарный врач Светлана Девяткина и ее пушистый пациент кот Миник / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) 14 сентября заявила о нехватке иностранных лекарств для животных. «Вечерняя Москва» узнала, как сейчас решается эта проблема и будет ли дефицит препаратов.

Сейчас больше всего на отечественном ветеринарном рынке не хватает вакцин от бешенства и других препаратов, связанных с вирусами у животных. Однако, по словам ветеринарного врача Вадима Кравченко, дефицита препаратов точно не будет, так как недостающие позиции смогут заменить отечественные производители.

— С начала этого года компании, изготавливающие ветеринарные препараты, увеличили свое производство на 50 процентов. Более того, цены даже доступнее, чем у иностранных аналогов — например, отечественный антибиотик для собаки будет стоить в два раза дешевле и обойдется в среднем в 700 рублей за пачку таблеток, — рассказал «Вечерке» специалист.

По мнению Вадима Кравченко, поставки зарубежных лекарств в нашу страну будут продолжаться, так как логистика постепенно налаживается.

А российские производители сейчас могут занять внушительную долю ветеринарного рынка, так как обладают всей необходимой технологической базой и закупают компоненты для изготовления лекарств в дружественных странах.