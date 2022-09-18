Узнать по почерку: графолог раскрыла, что скрывают автографы современных политиков

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13 сентября эксперты-графологи обнаружили в автографе экс-президента США Дональда Трампа изображения башен Кремля! Казалось бы, шутка, но вызвала она бурное обсуждение в соцсетях и СМИ. «Вечерка» решила разобраться с экспертом-графологом, основательницей Международного института графоанализа Инессой Гольдберг, о чем говорят подписи современных политиков.

— В психологическом анализе почерка нет никакой мистики. Он опирается на научный подход и знания. Это особый вид психодиагностики. Почерк — это наши телодвижения в микромасштабе, мелкая моторика, определяемая сложными процессами, протекающими в психике.

Именно поэтому мы говорим «психомоторика». За десятилетия работы я смогла убедиться, что почерк своего рода ДНК личности, которую мы можем наглядно изучать. Мы не можем анализировать автограф в отрыве от почерка в целом. Поскольку нельзя взять какой-то один признак и делать по нему заключение.

Ровные буквы с «правильным» наклоном не говорят об «аккуратности» или «конформизме», а размашистые необязательно связаны с открытостью натуры. Кроме того, бывает так, что на протяжении жизни человек меняется, меняется его почерк и, соответственно, подпись.

Путин: всегда в боевой готовности

У лидера России Владимира Путина почерк одновременно и узкий, и ускоренный, восходящие строки, много выгнутых элементов. Это говорит о закрытости, он психологически находится в «боевой готовности», испытывает сильное напряжение. Одновременно это человек высокого — выше среднего интеллекта.

Такой ранимый Макрон

У президента Франции Эммануэля Макрона в подписи мы видим гибкие буквы, почерк некрупный, буквы упрощенные, заметны беглость и «переливы» цвета штриха, текст распределен «конструктивно», уже на глаз понятно, что текст разбит на отдельные логические части. Это значит, что французскому президенту свойственна рациональность в суждениях, но также у него очевидно тонкая душевная организация, он человек ранимый и чувствительный.

Фото: Администрация президента РФ

Камала Харрис: семь раз отмерит

Глядя на «вензель» вице-президента США Камалы Харрис, графологи постановили: ей свойственно немалое тщеславие, но вместе с тем решительность и вдумчивость. Она не склонна принимать скоропалительных решений.

Очень творческий Борис

Бывший премьер Туманного Альбиона Борис Джонсон, судя по автографу, человек очень творческий. Индивидуальный стиль написания, нитеобразные штрихи, абстрактные линии, экономящие усилия, среди которых угадывается имя автора, — все это свидетельствует, что перед нами интеллектуал, ему свойственны рациональное мышление, быстрое восприятие и реакция на происходящее. Кроме того, это человек принципиальный, но не будет упираться только ради собственной правоты — обладает гибкостью, а также богатым воображением, что позволяет автору почерка решать задачи быстро и изобретательно.

Кадыров: карты не раскрывает

Подпись главы Чечни Рамзана Кадырова совсем нечитабельна, сильный нажим, стилизованное начало подписи, напоминает не письмо, а скорее «намек» на него. Он явно стремится создать себе некий особый, авторитетный имидж, при этом не раскрывая до конца «свои карты».

Фото: vk/ramzan

Несгибаемый Лукашенко

Белорусского лидера Александра Лукашенко отличает крупный, узкий, тесный и негибкий почерк с сильным нажимом. Это характеризует его как человека с крайне консервативными взглядами, высокой потребностью к стабильности. При этом ему свойственны властность, приземленность. Во всех своих действиях он руководствуется практическими соображениями.

Выразительный Трамп

У экс-президента США Дональда Трампа очень выразительный почерк — это отражает его характер. Мы видим отсутствие гибких движений, угловатость, узкие крупные буквы, сильный нажим и стилизацию — все то, что приняли за башни Кремля.

У хозяина автографа резкий характер, он склонен к эгодоминированию («есть два мнения — мое и неправильное»), в суждениях категоричен и не готов к компромиссам и политкорректному поведению.

Олаф Шольц: есть что скрывать

Если вы хотите максимально скрыть информацию о себе, учитесь подписываться, как немецкий канцлер Олаф Шольц. Его «закорючкам» свойственны нечитабельность и скудность написания, краткость подписи. Возможно, ему есть что скрывать. Кроме того, ему свойственно быстро воспринимать информацию, он часто опирается на интуицию.

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Джо, вы кто?

Подпись нынешнего президента США Джозефа Байдена проанализировали итальянские графологи. Специалисты нашли, что Байден — глобально убежденный в своей правоте человек, очень озабоченный собственным имиджем и амбициозный. Об этом говорят увеличенные первые буквы автографа. Склонен придерживаться жестких правил, которые со временем приняли форму догм. Ему свойственно замешательство и беспокойство, когда требуется принимать ответственные решения.

Эрдоган себе на уме

В автографе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заметны резкие штрихи, жирные линии с сильным нажимом, упрощенность написания букв. Это говорит о развитом интеллекте и умении повернуть положение вещей в свою пользу. О таких, как Эрдоган, говорят «себе на уме».

Трасс: забыла про женственность

В подписи нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс мы видим, что почерк упрощенный, быстрый, стремительный, с твердыми и резкими движениями: перед нами явно человек с сильным характером. «Женственность» — это не про нее: бескомпромиссность, прямота, упрямство, напор — ее козыри в политике.

Фото: МИД РФ

Мутный президент

Подпись нынешнего президента Украины Владимира Зеленского специфична. До вступления в должность написание указывало на то, что это мягкий, бесконфликтный человек. Вступив в должность, президент Украины изменился, подпись стала более размашистой. Выросло самомнение, появилось тщеславие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Петрова, клинический психолог:

— Графология может стать отличным помощником при подборе кадров. Например, твердый почерк с сильным нажимом свойственен людям уверенным, энергичным. Люди с нестандартным левым наклоном букв, скорее всего, проявят нестандартность и в жизни.

Размашистый почерк часто принадлежит широким натурам, свободолюбивым и общительным. А вот убористые круглые буквы могут отличать человека старательного и исполнительного.