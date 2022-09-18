Косметолог Мухина рассказала, как избежать появления синдрома «сахарного лица»

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Неожиданное появление высыпаний, морщин и мешков под глазами может говорить о гликировании организма. Звездный косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», что такое синдром «сахарного лица», как избежать его появления и вылечить.

По ее словам, синдром «сахарного лица» является следствием гликирования всего организма. Однако на лице это заметно сильнее, так как эта часть тела открыта.

— При данном синдроме лицо изменяется до неузнаваемости. Появляются мешки под глазами, продольные морщины на лбу, заломы, высыпания в области подбородка и запускается огромный спектр механизмов старения. Гликированные белки являются причиной быстрого старения организма. Однако это проявляется не только на лице, но и во всем организме. Он, грубо говоря, засахаривается. Происходит соединение белков с сахарами, и образуется процесс гликирования. Эти возрастные продукты проявляются во всех органах, не только на лице, — рассказала Мухина.

Косметолог отметила, что сахар, алкоголь и жирная пища могут вызвать появление «сахарного лица». Она посоветовала наладить питание, начать заниматься физическими нагрузками и провести антиэйдж-терапию у специалиста.:

— Гликирование происходит из-за употребления сахара и алкоголя. Особенно в вечернее время. Фастфуд, жареные продукты, стрессы, свободные радикалы в крупных городах и все вредные факторы окружающей среды негативно влияют на коллаген и эластин в составе кожи. Я рекомендую общую антиэйдж-терапию по всем фронтам. А также обязательны нормализация режима сна и физические нагрузки. Нужно запустить естественный запуск регенерации коллагена. Важно сделать комплексное воздействие на весь организм.

Эксперт посоветовала перейти на интервальное голодание и полностью отказаться от пищи после 18:00. Это поможет снизить нагрузку на организм и дать ему возможность самому очищаться от вредных веществ.

— Кроме того, важно отказаться от сладкого и мучного после 18:00. А в идеале после 16:00. Лучше вообще перейти на интервальное голодание и не есть ничего после шести часов вечера. За 16 часов голода организм будет чистить себя сам. Особенно этот метод актуален для женщин после 50 лет, так как в этом возрасте организм меняется каждый день, — уверена Мухина.